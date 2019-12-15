- 19:32 Погубила беспечность: в озере под Киевом нашли тела двух мужчин
- 19:11 Леся Никитюк в соблазнительном мини напросилась на неудобные вопросы
- 19:00 Тина Кароль принесла «Динамо» удачу в гостевой встрече с «Десной»: видеообзоры матчей УПЛ
- 18:42 Сын Героя Небесной сотни стал жертвой пьяного водителя
- 18:18 На росТВ показали «интервью» с Зеленским: о чем говорил президент с путинскими пропагандистами
- 18:01 Украинская красавица Харлан завоевала «золото» этапа Кубка мира
- 17:49 Под Киевом лоб в лоб столкнулись Lexus и Mitsubishi: детали и эксклюзивные фото с места аварии
- 17:20 В поле на Тернопольщине нашли мертвым 15-летнего парня
- 16:58 В Киеве пьяные подростки подрались с охранниками торгового центра
- 16:51 Сурков заговорил о новом обострении на Донбассе
- 16:49 Биатлон в Хохфильцене: Украина провалила мужскую эстафету
- 16:28 Зима отменяется? Синоптик порадовала прогнозом на начало новой недели
Украинская красавица Харлан завоевала «золото» этапа Кубка мира (фото, видео)
Триумфатор общего зачета Кубка мира двух последних сезонов, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в американском Солт-Лейк-Сити.
Ольга Харлан с наградами этапа Кубка мира в Солт-Лейк Сити
На пути у триумфу наша прославленная саблистка, в частности, одолела двукратную олимпийскую чемпионку Мариэль Загунис из США (15:9). В четвертьфинале Ольга уверенно прошла немку Анну Лимбах, а в полуфинале отомстила француженке Манон Брюне за поражение на прошлом этапе Кубка мира в Орлеане (15:9).
В решающем поединке Харлан не только оказалась сильнее Цянь Цзяруй из Китая (15:9), но и отомстила сопернице за свою подругу по сборной Украины Алину Комащук, которая уступила представительнице Поднебесной в четвертьфинале.
Видео поединка Ольга Харлан — Цянь Цзяруй
Отметим, что первый номер посева знаменитая россиянка София Великая неожиданно вылетела уже в 1/8 финала.
Кстати, Ольга Харлан в Солт-Лейк-Сити еще будет защищать честь Украины в командных состязаниях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан стала шестикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Фото FIE
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..