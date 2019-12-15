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Спорт

Украинская красавица Харлан завоевала «золото» этапа Кубка мира (фото, видео)

18:01 15 декабря 2019 269
Ольга Харлан
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Триумфатор общего зачета Кубка мира двух последних сезонов, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в американском Солт-Лейк-Сити.

Ольга Харлан с наградами этапа Кубка мира в Солт-Лейк Сити

На пути у триумфу наша прославленная саблистка, в частности, одолела двукратную олимпийскую чемпионку Мариэль Загунис из США (15:9). В четвертьфинале Ольга уверенно прошла немку Анну Лимбах, а в полуфинале отомстила француженке Манон Брюне за поражение на прошлом этапе Кубка мира в Орлеане (15:9).

В решающем поединке Харлан не только оказалась сильнее Цянь Цзяруй из Китая (15:9), но и отомстила сопернице за свою подругу по сборной Украины Алину Комащук, которая уступила представительнице Поднебесной в четвертьфинале.

Видео поединка Ольга Харлан — Цянь Цзяруй

Отметим, что первый номер посева знаменитая россиянка София Великая неожиданно вылетела уже в 1/8 финала.

Кстати, Ольга Харлан в Солт-Лейк-Сити еще будет защищать честь Украины в командных состязаниях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ольга Харлан стала шестикратной чемпионкой мира по фехтованию.

Фото FIE

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