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Происшествия

Мужчина молотком избил водителя лимузина: в сеть попало видео жуткого происшествия в Черкассах

21:41 15 декабря 2019 215
Молоток
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкассах копы задержали агрессивного ранее судимого мужчину, который в пригороде избил водителя белого лимузина. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей носа и вдобавок ушиб правого плеча. Напомним, ранее в Харькове лимузин застрял в грязи прямо посреди футбольного поля.

Инцидент произошел около полудня в воскресенье, 15 декабря, на перекрестке улиц Менделеева и Дахновской.

«При оперативном реагировании Черкасской местной прокуратуры и Черкасского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области установлен ранее судимый житель Черкасс 1984 года рождения, который в пригороде Черкасс с использованием молотка нанес телесные повреждения в различные части тела водителю белого лимузина», — говорится в сообщении полиции Черкасской области.

Действия злоумышленника в полиции квалифицировали по части 4 статьи 296 («Хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, с применением другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее под Киевом нетрезвая женщина избила патрульного.

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