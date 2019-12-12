Под Киевом женщина до сотрясения мозга избила копа (фото)

Происшествия

На автодороге Киев-Одесса возле Белой Церкви произошел конфликт нетрезвой 30-летней женщины с патрульной полицией. Ранее под Черниговом правоохранителям угрожал ломом иностранец-дальнобойщик.

Пресс-служба Нацполиции Киевской области сообщает, что наряд патрульной полиции остановил машину, которая ехала с одной включенной фарой. Водитель устранил неисправность и собирался ехать дальше, но из машины вышел пьяный мужчина и начал выяснять причину остановки, а затем выбежал на проезжую часть. Полицейские пытались оттащить его, но тут из машины вышла молодая женщина и изо всех сил нанесла ногой удар в голову одному из правоохранителей.

Полиция задержала 30-летнюю жительницу Одещины, в ее крови обнаружили 1 промилле алкоголя. У полицейского диагностировали сотрясение мозга и травму головы. Открыто уголовное производство — задержанной грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Николаевом таксисты подрались с местными жителями.

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