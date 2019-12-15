Спорт

В воскресенье, 15 декабря, поединок второго испанского дивизиона между «Райо Вальекано» и «Альбасете» не был доигран из-за оскорблений фанатами команды хозяев украинского форварда гостей Романа Зозулю (фото с матча).

Болельщики клуба из пригорода Мадрида еще до перерыва скандировали: «Зозуля, е****й нацист». Из-за инцидента арбитр встречи остановил поединок на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.

Как сообщает Marca, после перерыва игроки «Альбасете» (при счете 0:0) отказались выходить на поле в поддержку своего партнера по команде. Второй тайм матча так и не начался, и теперь его судьбу решат в чиновничьих кабинетах.

Напомним, что в 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса», однако из-за конфликта с фанатами, обвинявшими Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине (это у них так помощь украинской армии называется), был вынужден покинуть клуб, не сыграв ни одного матча.

Кстати, поединок 15 декабря был первым для Зозули против «Райо» на выезде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фанаты испанского клуба желали Зозуле смерти.

Фото marca.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter