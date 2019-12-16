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Спорт

Лидер атак соперника сборной Украины не сыграет на Евро-2020 (фото)

10:52 16 декабря 2019 142
Мемфис Депай
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Поединок чемпионата Франции между «Лионом» и «Ренном» (0:1) закончился тяжелой травмой форварда хозяев поля и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, который из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена выбыл из строя как минимум на полгода (как известно, именно с голландцами сборная Украины проведет свой первый матч на Евро-2020). Шансы футболиста сыграть на чемпионате Европы, стартующем 12 июня, минимальны.

Форвард «Лиона» Депай «сломался» в поединке чемпионата Франции с «Ренном»

А ведь этот сезон для 25-летнего нападающего «ткачей» один из лучших в карьере: Депай, которому доверили в «Лионе» капитанскую повязку, забил девять мячей в чемпионате Франции (плюс три голевые передачи) и пять — в пяти поединках Лиги чемпионов. Более того, в отборочном цикле Евро-2020 форвард сборной Нидерландов набрал 13 очков по системе «гол + пас» (6 +7), уступив по этому показателю только англичанам Харри Кейну (17 очков; 12 + 5) и Рахиму Стерлингу (14; 8 + 6), а также россиянину Роману Дзюбе (14; 9 + 5).

Напомним, что лучший молодой футболист мира 2015 года по версии France Football Мемфис Депай с ПСВ «Эйндховен» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, а с «Манчестер Юнайтед» — Кубок Англии. В составе голландской сборной форвард стал бронзовым призером ЧМ-2014.

Кстати, на футболке Депая значится его имя Мемфис, а не фамилия — в знак протеста против поступка отца (иммигранта из Ганы), который бросил семью, когда мальчику было четыре года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом Депая ограбили на полтора миллиона евро, пока он играл за «Лион».

Фото Getty Images

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