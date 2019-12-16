Новые тренды в маникюре: сочетание цветов, кристаллы (фото)

Стиль жизни

Зимняя сказка только начинается. С каждым днем нарастает ощущение праздника. А подготовиться к нему — значит, не только продумать вкусную еду и приготовить родным и близким подарки. Нужно продумать наряд, прическу, маникюр. А между тем зима предлагает модницам новые тренды во всем. И не учитывать их невозможно, если хотите выглядеть стильно. Но и одного ориентирования в моде недостаточно. Важно развивать хороший вкус и быть человеком креативным. Да, все это непросто, но чрезвычайно интересно. И результат не заставит себя ждать. Наградой послужат комплименты друзей, коллег и близких. И радость непременно отразится на вашем лице. А как известно, к счастью идут со счастливым лицом. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист, призер международного чемпионата по нейл-арту Даниэла Опроаика.

— Зимой актуальны цвета темные, холодные, — говорит Даниэла Опроаика. — Особенно популярны бордовый, синий и зеленый. Ну и, конечно, не стоит забывать о красном. Очень эффектно зимой сочетание синего и красного. Эти цвета актуальны во всей богатой палитре их оттенков. В дизайне порекомендую снежинки, пихтовые пейзажи или рождественские мотивы. В декоре в тренде кристаллы. Они придают блеск и элегантность, если дизайн выполнен со вкусом.

Зимой в декоре в тренде кристаллы

— Какую длину и форму ногтей предпочесть в зимний период?

— В тренде ногти короткие и средней длины. Выбор зависит от вашего удобства.

-В тренде ли зимой французский маникюр? Чем его можно дополнить для зимнего эффекта? Актуален ли беби-бумер?

— Да, французский маникюр носят в холодное время года. Его можно дополнить деталями — таким, как снежиные хлопья. Уместны будут и другие зимние рисунки. Что касается бэби-бумера, он в моде в этом сезоне.

Заснеженный лес – настоящее произведение искусства

— А какой маникюр выбираете для себя зимой вы?

— Мне нравится черное покрытие. Оно смотрится стильно.

— Как лучше сочетать дизайн ногтей с одеждой? Ведь в холодное время года это непросто. Пуховик может быть серебристого цвета, сапоги — синие, платье под пальто — лиловое или зеленое.

— В образе должна быть гармония — это главный критерий. Думаю, то, какой выбор сделать, вам подскажет чувство вкуса. А вообще лучший способ сочетания маникюра с одеждой — это иметь больше оттенков цветов на ногтях. Лично я не подбираю маникюр под наряд. Мне кажется, что легче подобрать одежду под дизайн маникюра.

Очень красиво сочетание синего и красного

— Приближаются зимние праздники. В новогоднюю ночь каждая женщина мечтает выглядеть неотразимой, поэтому заранее продумывает свой наряд в деталях. Покупается или шьется вечернее платье, делаются красивая укладка волос, макияж. А какой маникюр посоветуете на праздники?

— Конечно же, с блестками и новогодними мотивами. Зимние праздники — особое время, когда мы можем дать волю своей фантазии. Учитывайте новые тренды и не бойтесь фантазировать!

Пейзаж – одна из визитных карточек Даниэлы Опроаики

— Какие новогодние дизайны вы предложите клиенткам? Ведь уже сейчас многие женщины продумывают то, каким маникюр будет на новогодней вечеринке. Это видно прежде всего по количеству вопросов в социальных сетях, посвященных нейл-арту.

— Это будут дизайны с множеством оттенков красного и с блеском.

— 2020 год — год Металлической Крысы. Отразится ли это в дизайне праздничного маникюра?

— Я не очень увлекаюсь астрологией, но, вероятно, кому-то эта идея может понравиться.

— Как ухаживать за кожей рук и ногтями в холодный период? Ведь от воздействия мороза кожа часто становится слишком сухой. И восстановить ее не так уж просто.

— Применяйте масло для кутикулы и увлажняющий крем. Кроме того, в мороз не забывайте надевать перчатки. Они защитят ваши руки от воздействия холода.

— Накануне праздников женщины много готовят, моют посуду, занимаются уборкой. Как не повредить маникюр?

— Ногти — это аксессуары, а не инструменты. И об этом нужно всегда помнить. Женщина, которая хочет иметь красивый маникюр, должна заботиться о ногтях. При приготовлении еды и мытье посуды будьте осторожны. Избегайте контакта кожи рук с агрессивными моющими и чистящими средствами. Для этого используйте при уборке перчатки.

— Даниэла, что вас вдохновляет зимой на творчество?

— Зима — прекрасное время года. Вдохновение я черпаю в зимних пейзажах. Они великолепны. Я люблю рисовать снежные хлопья, елки… Особая тема в творчестве накануне праздников — рождественские мотивы. В моей стране Рождество означает воссоединение семьи. Мы возвращаемся в родительские дома, где витает аромат вкусной выпечки. А Новый год я обычно провожу с друзьями. Мы выходим в город и веселимся всю ночь.

— Какие подарки дарят в вашей стране на праздники? Может ли это быть, например, лак для ногтей, маникюрный набор, сертификат на посещение нейл-студии?

— Подарки дарятся от души. Думаю, это в них самое главное. Я своим клиенткам делаю к празднику маленькие презенты ручной работы. А что касается того, что дарят родным, эти цветы, конфеты, а также другие вещи — например, духи или часы.

— Все люди ждут от Нового года чудес, всем хочется, чтобы жизнь стала лучше. Что вы пожелаете читателям «ФАКТОВ» в Новом 2020 году?

— В первую очередь, конечно, здоровья. Если у нас в этом смысле все в порядке, мы можем делать все, что планируем. А главное — строить дальнейшие планы. Во-вторых, я желаю всем интересной работы и вдохновения. Это очень важно для каждого человека. Ну, и, разумеется, будьте счастливы!

Ранее о модных тенденциях в маникюре, новых оттенках и эффектах «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Каталина Мунтян.

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