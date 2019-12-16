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День святого Николая: чего нельзя делать и как отметить праздник

19 декабря православные и грекокатолики отмечают День святого Николая Чудотворца. Это один из самых, если не самый почитаемый святой в мире. В Украине издревле у каждого верующего в доме была икона святителя Николая. С давних времен он является для христиан «образцом веры, примером доброты и учителем смирения». Люди верят, что творивший добро в земной жизни Николай и теперь, пребывая в жизни вечной, молится о тех, кто в этом нуждается, и протягивает руку помощи всем, кто в беде и просит его о заступничестве.

Родился Николай в городе Патара, в Малой Азии, примерно в 280 году в знатной и богатой семье. Родители его Феофан и Нонна были христианами. И Николай с малых лет был набожным. Будучи юношей, воспитанным в страхе Божьем, он всегда избегал веселых развлечений, любил бывать в храме и в конце концов совсем оставил мирскую жизнь и стал монахом. После смерти родителей Николай раздал наследство бедным людям, а сам отправился в Палестину — поклониться святым местам. Завершив паломничество, вернулся в Патар, где епископом был его дядя. Тот предложил ему принять сан священника. Со временем Николай стал архиепископом в городе Миры. До конца своей земной жизни он носил простую одежду, пил только воду, спал очень мало, уделяя большую часть времени молитве.

Будучи священником, Николай совершал добрые дела, помогал всем, кто в этом нуждался. По его молитвам Господь исцелял смертельно больных, успокаивал бурю на море, творил другие чудеса. Из уст в уста люди передавали истории о добром Николае, чье сердце было открыто для всех, с верой просящих о помощи, который никому не отказывал в совете и даровал утешение в скорби.

В Украине День святого Николая всегда был всенародным праздником. На Николу устраивали гулянья, пили особое «Миколине» пиво, запрягали сани и катались по городу или вокруг села, чтобы узнать, «чи слизький сніг випав цього року». Словом, веселились от души. И конечно, дарили друг другу подарки. С особым воодушевлением ждали этого праздника дети. Ведь им доставались от Николая не только очень вкусные медовые пряники (которые так и назывались — «миколайчики»), но и новые сорочки, туфли, сапожки, платочки, шапочки… Не зря ребятишки накануне праздника просили:

Святий отче Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху.

И сегодня святитель не перестает творить добрые дела. Верующие просят Николая о заступничестве, считая его «скорой помощью» во многих ситуациях, например, если внезапно столкнулись с серьезной опасностью. Люди верят, что святой защищает их от стихийных бедствий, а больше всего — на воде. Например, одесские рыбаки никогда не выходили в море без образа святого Николая. А еще иконку Чудотворца часто можно увидеть в автобусах, маршрутках, фурах дальнобойщиков, автомобилях…

Кроме того, святого считают покровителем семьи. Ведь по легенде однажды еще молодой священник Николай помог уберечь от греха блуда трех сестер. Отец не мог выдать дочерей замуж, потому не имел денег на приданое. Узнав об этом, Николай ночью подбросил в дом бедной семьи три мешочка с деньгами — для каждой девушки. Благодаря чему их судьба сложилась счастливо.

А еще Николая считают покровителем детей. Ведь в ночь на 19 декабря он кладет им под подушку подарочек. Правда, по традиции, проказники могут обнаружить рядом с пряником еще и «різочку» — как напоминание о том, что в следующем году надо быть послушным и добрым ребенком, хорошо учиться и не перечить старшим.

Чего нельзя делать в праздник

Люди пожилые в этот день в гости не ходили, поскольку, как и на Введение, особое значение имел «перший полазник» — человек, который в праздник первым переступит порог дома. Согласно поверью, если зайдет парень молодой, здоровый да еще и с деньгами в кармане, это предвещает, что семья проживет год в достатке и все будут здоровы.

Праздник отмечают весело, но ни в коем случае не злоупотребляют спиртным.

Что можно делать

Желательно посетить праздничную службу и привести на нее детей. В Украине много церквей названо в честь святителя Николая, поэтому 19 декабря они отмечают храмовый праздник.

По примеру Чудотворца в этот день нужно помогать нуждающимся и раздавать милостыню

В праздник нужно помириться со всеми, с кем был в ссоре. «На Миколу клич і друга, і ворога — усі будуть друзями», — говорили наши предки.

Верующие, которые держат пост, на Николая могут приготовить несколько рыбных блюд.

Принято приглашать на обед гостей и угощать их «Миколиним» пивом и пирогами с рыбой.

Детям дарят подарки.

В старину после Николая молодежи позволялось каждый день собираться на «вечорниці». Парни и девушки готовились к главному зимнему празднику — Рождеству Христову: разучивали колядки, распределяли роли для вертепа, шили костюмы и мастерили «вифлеемскую звезду», с которой скоро будут ходить по домам, возвещая всем о Рождении Спасителя мира.

Приметы этого дня Сильный снегопад говорит о том, что зима будет очень суровой. Иней на деревьях предвещает богатый урожай летом. Сколько на Николая зимнего выпадет снега, столько Николая весеннего (22 мая) будет травы.

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