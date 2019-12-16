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Сколько времени проходят таможню посылки из Китая
Любой почтовый груз, имеющий статус международного отправления, должен проходить таможенное оформление и контроль. Причем дважды. Государство-отправитель проводит досмотр и контроль отправляемого груза, а государство-получатель оформляет груз при получении на таможенном пункте. Поэтому одним из самых волнующих моментов для грузополучателей является вопрос: сколько посылка лежит на таможне?
Сколько идут посылки из Китая
Посылки из Китая в среднем доходят за 20 календарных дней. Но и здесь следует учитывать уровень загруженности не только таможни, но и самого магазина. Трудолюбивые китайцы, конечно же, стараются ускорить сроки отправки грузов. Но их товары пользуются спросом во всем мире, а в период сезонных распродаж и особенно новогодних и рождественских спрос на товары увеличивается в сотни и тысячи раз.
Исходя из всего вышеперечисленного, оформлять заказы лучше в период с марта по октябрь включительно, во избежание накладок и длительного ожидания. Также важно принять во внимание и сроки доставки, которые устанавливает сам магазин. Довольно часто при оформлении заказа на сайте можно увидеть опцию «время отправки товара». Исходя из данных сроков, можно будет ожидать, когда товар будет отправлен в доставку непосредственно из магазина.
Как отследить посылку «Новой почты»
Используя сервис отслеживания почтовых отправлений Posylka.net можно отследить посылку Новой почты и любой другой почтовой службы по этапам движения и ориентироваться на примерные даты получения. Для этого нужно в поисковом поле ввести номер своего отправления или номер таможенной декларации. Сервис быстро обработает информацию и выведет на экран устройства всю информацию. Очень важным моментом здесь является заполнение самой таможенной декларации. Если отправитель все сделал правильно, то процесс прохождения грузом таможни будет идти быстрее.
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