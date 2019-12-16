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В Киеве готовятся изменить графики и маршруты трамваев и троллейбусов: что об этом известно
В Киеве ремонтники в течение нескольких ночей будут работать на трамвайных путях по улице Миропольской. Поэтому в ночь на 17−21 декабря для трамваев №№ 28 и № 33К предусмотрен сокращенный график работы. Последние отправления по своим линиям:
- № 28 от улицы Милославской — в 23:42, 23:53; от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04;
- № 33К — от улицы С. Лифаря — в 23:47, 00:02, от улицы П. Усенко — в 23:08, 23:22.
Уже с 4:45 трамваи будут курсировать по своим графикам.
Маршрут трамвая № 16 сократится в ночь на 17−20 декабря из-за ремонта путей на улице Добрынинской. Последние отправления по действующей схеме от Контрактовой площади в 22:08, 22:22; от станции метро «Героев Днепра» — в 22:00, 22:25. В период ремонта с 23:30 трамвай будет следовать от Контрактовой площади до площади Т. Шевченко. Восстановят привычное движение электротранспорта с 5:45.
Что касается трамвая № 33К, то 17 декабря маршрут его изменится в связи с ремонтом колеи на территории Дарницкого депо. С 12:00 до 16:00 транспорт поедет от улицы С. Лифаря до завода ж/б конструкций.
Последние отправления трамваев от улицы С. Лифаря в 10:38, 11:08, от улицы П. Усенко — в 11:26, 11:53.
В работе ночных троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н изменения связаны с заменой контактной сети на проспекте Победы (возле станции метро «Шулявская») и бульваре Т. Шевченко. В ночь на 17 декабря (с 00:20 до 05:20) движение троллейбусов организовали так:
- № 92Н — от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко по действующему маршруту, далее по улицам Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому и снова по привычной трассе;
- №№ 93Н, 94Н — соответственно, от улицы Чернобыльской и проспекта Л. Курбаса до проспекта Победы по привычной трассе, далее по улицам Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улице Огиенко и до ж/д вокзала «Южный».
Напомним, что до 26 января внесены изменения в движение автобусов №№ 24, 114: по выходным и праздничным дням организовано движение по маршруту рабочего дня (через улицу Крещатик), что связано с подготовкой и празднованием Нового года на Софийской площади.
А с 18 по 21 декабря столичный железнодорожный переезд на проспекте Науки (рядом со Столичным шоссе) будет ремонтировать «Укрзалізниця». В месте работ планируют заменить настил и обновить асфальтовое покрытие. Движение через переезд в течение трех ночей полностью перекроют с 20:00 18 декабря до 8:00 21 декабря.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города, реконструируют пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»