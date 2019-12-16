Казенный дом и брачные узы: гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков зодиака

Стиль жизни

Астрология делит все знаки зодиака на три группы: кардинальные, фиксированные и мутабельные. Представителям каждой из них соответствует особая манера поведения и ритм жизни. Фиксированные знаки зодиака — это Телец, Лев, Водолей и Скорпион. О том, что их ждет в 2020 году, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. (Ранее она составила гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака — Козерога, Рака, Весов и Овна.)

— Фиксированные знаки зодиака отличает такое качество, как непоколебимость, — говорит Валентина. — Они жесткие и негибкие, не умеют приспосабливаться к обстоятельствам, не любят проявлять инициативу и не приветствуют ее у других. А еще представителям этих знаков присущи упорство и постоянство, без которых наша жизнь давно погрузилась бы в хаос.

В новом году по знаку Тельца будет идти Уран, а это значит, что настало время больших перемен на глобальном уровне. Особое внимание в это время рекомендуется уделять горлу и щитовидной железе — у многих из нас с ней в это время могут возникнуть проблемы. Под влиянием Урана в это время также возможно перераспределение природных ресурсов — земли и содержимого ее недр, прежде всего углеродов. Изменения коснутся и финансовой сферы — вполне возможно, что именно в это время начнется перевод денег из осязаемого вида в неосязаемый: проще говоря, их переведут в виртуальный мир, и обыкновенными — бумажными — деньгами можно будет расплатиться все реже и реже.

— Что ждет в новом году самих Тельцов?

— Представителей этого знака тоже коснутся перемены, хотя они их и не любят. Но обойтись без них, увы, не получится, поскольку в знаке Тельца Уран находится в «падении», им обоим — и планете, и знаку — неуютно и некомфортно в такой ситуации. Вторая половина года окажется для Тельцов неспокойной — Черная Луна и Марс перейдет в знак Овна, который является для Тельца знаком ограничений и секретов. Для кого-то ситуация «проиграется», как принято в таких случаях говорить, визитом в казенный дом — например, ЖЭК или клинику, кого-то просто накроет ощущение связанных рук, когда нет ни сил, ни возможности изменить свою жизнь к лучшему. Впрочем, Юпитер в Козероге, который, как и Телец, является земным знаком, внесет в жизнь поддерживающие аспекты, поэтому перемены могут оказаться позитивными, а неприятности — пройти фоном.

— Что в наступающем году звезды обещают Львам?

— Довольно спокойный год. Хотя шесть затмений — четыре лунных и два солнечных — которые ожидают нас в этом году, сделают представителей этого знака чрезмерно нервозными. Львы не любят затмений, потому что в такие дни чувствуют себя крайне неуютно. Правда, это не помешает им предаваться любимому занятию — блистать в обществе, посещая вечеринки, театральные премьеры и вернисажи. Во второй половине года для представителей этого знака откроется мир — появится возможность путешествовать в дальние страны, но Львы вряд ли этому обстоятельству обрадуются. В таких поездках у них могут быть проблемы, поэтому лучше не отправляться в них без крайней необходимости. Особенно это касается воздушных и морских путешествий.

— Что несет наступающий год Водолеям?

— К счастью для представителей знака Водолея большие планеты по нему идти не будут, а значит, время их ждет относительно спокойное, в чем-то даже скучное. Но, согласитесь, это лучше больших потрясений. Только в конце 2020 года Сатурн перейдет в знак Водолея, а в декабре там же с ним соединится Юпитер, и его представители увидят, как говорил Чехов, небо в алмазах, но это время еще не настало. Малый парад планет в Козероге для Водолея станет временем ограничений, во время которого свободолюбивые представители знака будут ждать чуда, но его, увы, не произойдет. Точнее, оно переносится на 2021 год. Тогда Водолеи окажутся в центре внимания звезд, наступающий же год им стоит потратить на то, чтобы подготовиться к этим событиям. Пока неплохо помедитировать, приобщиться к духовным практикам, посетить места силы. Во второй половине года вероятны неожиданности: например, Водолеи окажутся причастными к некой тайне — возможно, чужой — или у них не оправдаются ожидания — они будут надеяться на одно, а получат совсем другое.

— На что могут надеяться те, кто рожден под знаком Скорпиона?

— Уран в знаке Тельца отразится на партнерской жизни Скорпионов, причем как профессиональной, так и личной. С этого времени и в течение семи лет представители этого знака могут как развестись, так и вступить в брак, в котором их супругами часто — в силу расположения небесных светил — будут становиться иностранцы. С коллегами возможны конфликты, причиной которых станут недоразумения — разрешив их, можно избежать ссор и сохранить добрые отношения. Во второй половине года для Скорпиона включится режим экстремальных ситуаций, во время которого представители знака могут получить иск в суд или стать свидетелем преступления. Поскольку Скорпионы обладают свойством притягивать к себе смерть, возможно, речь будет идти об убийстве. В это время представителям знака удастся также найти непыльную, но хорошо оплачиваемую — причем в валюте — подработку, которая позволит улучшить материальное положение.

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