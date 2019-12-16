В Одессе сожгли внедорожник депутата областного совета: первые подробности

Происшествия

В Одессе во второй половине дня в понедельник, 16 декабря, на улице Артиллерийской, 1 вспыхнул автомобиль. Как стало известно «ФАКТАМ», в полицию и региональный главк ГСЧС поступило сообщение о возгорании престижного авто. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя, которое успело изрядно подпортить Lexus. Напомним, ранее в Одессе на закрытой парковке сожгли автомобиль руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, по адресу: улица Артиллерийская, 1 находится департамент коммунальной собственности Одесского городского совета. Со слов очевидцев, именно оттуда кто-то выбежал и снял номерные знаки с выгоревшего авто. Также очевидцы утверждают, что в машину бросили бутылку с зажигательной смесью.

По неподтвержденным пока данным, этим автомобилем пользуется депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров. Он также входит в партию мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам», и является членом исполкома Одесского горсовета. В 2010—2015 годах был председателем Одесской городской избирательной комиссии. Супруга Александра Ахмерова — депутат городского совета Светлана Осауленко.

Стоит отметить, что в Одессе нередко горят автомобили представителей властных структур. Так, 19 ноября возле Киевского отдела полиции горел внедорожник SsangYong Korando, принадлежавший высокому полицейскому чину.

А в Киеве неизвестные сожгли автомобиль руководителя общественной организации «Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса города Киева» Алексея Бевзюка.

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