23.31 / 23.54 25.87 / 26.25
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе сожгли внедорожник депутата областного совета: первые подробности

19:51 16 декабря 2019 174
лексус депутата
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе во второй половине дня в понедельник, 16 декабря, на улице Артиллерийской, 1 вспыхнул автомобиль. Как стало известно «ФАКТАМ», в полицию и региональный главк ГСЧС поступило сообщение о возгорании престижного авто. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя, которое успело изрядно подпортить Lexus. Напомним, ранее в Одессе на закрытой парковке сожгли автомобиль руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, по адресу: улица Артиллерийская, 1 находится департамент коммунальной собственности Одесского городского совета. Со слов очевидцев, именно оттуда кто-то выбежал и снял номерные знаки с выгоревшего авто. Также очевидцы утверждают, что в машину бросили бутылку с зажигательной смесью.

По неподтвержденным пока данным, этим автомобилем пользуется депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров. Он также входит в партию мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам», и является членом исполкома Одесского горсовета. В 2010—2015 годах был председателем Одесской городской избирательной комиссии. Супруга Александра Ахмерова — депутат городского совета Светлана Осауленко.

Стоит отметить, что в Одессе нередко горят автомобили представителей властных структур. Так, 19 ноября возле Киевского отдела полиции горел внедорожник SsangYong Korando, принадлежавший высокому полицейскому чину.

А в Киеве неизвестные сожгли автомобиль руководителя общественной организации «Ассоциация защиты прав малого и среднего бизнеса города Киева» Алексея Бевзюка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ирина Ковпашко

Неожиданно: в ПФУ объяснили, почему повышают пенсионный возраст только для женщин

Том Круз

Не отходит ни на шаг: Том Круз впервые за много лет «по уши» влюбился (фото красавицы)

Жених и невеста режут торт

«Самый нервный в мире жених»: молодожен взбесился на свадьбе, неудачно разрезав торт (видео)

автомобиль

В Харькове на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух мужчин

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер