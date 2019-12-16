Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус установил диктатуру в комитете — депутат

Политика

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус установил диктатуру в комитете и отказался выслушать на заседании представителей инвесторов относительно компромиссного законопроекта по реструктуризации «зеленого» тарифа (№ 2543). Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук.

«Конечно, в шоке. Во-первых, которая низкая политическая культура проведения таких комитетов, когда людям, депутатам не дают слова, не дают права задать вопрос, а потом услышать на них обоснованные ответы … Господин Герус, наверное, не понимает, что нашими работодателями является общество, рынок, бизнес, те инвесторы, которые работают в Украине, которые рассчитывают на наши гарантии как власти, их права не будут ограничены, они не будут обременены, а, наоборот, гарантированные и поддержаны государством», — сказала Верещук.

Парламентарий подчеркнула, что на заседании энергетического комитета не состоялось реальной дискуссии по законопроекту о «зеленом» тарифе, в частности, председатель комитета Андрей Герус не позволил высказать свое мнение представителям инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине.

«Дискуссия, которая должна была быть сегодня, эмоциональной и бурной, но должна была быть, мы превращаем это все в монологи только тех, кто хочет что-то сказать, и совершенно не слышим людей, которые хотят аргументированно ответить или задать также вопросы министру или представителю министерства. У нас сегодня ассоциации, которые пришли, мы апеллируем к людям, которые пришли, не могут сказать слова. Но мы сегодня лишены реальной дискуссии», — отметила Верещук.

Она отметила, что компромиссный законопроект 2543 инициированный депутатами от парламентского большинства, и призвала председателя комитета Андрея Геруса к диалогу с представителями бизнеса.

«Давайте разговаривать. Почему вы не даете такую возможность людям, которые здесь присутствуют? Вы сегодня устанавливаете правила. Это диктатура ли у нас все-таки демократия? К вам обращаются члены комитета, вы не даете слова сказать, не даете вопрос задать. Ну так же нельзя. Мы — представители монобольшинства. Мы должны показывать пример. Какой мы пример показываем? У нас инициатор наша коллега из монобольшинства. Вы даже не хотите слышать. Что это за работа?» — подчеркнула Верещук.

Напомним, 6 декабря 2019 в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа. На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов.

Ранее Европейская бизнес ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект № 2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.

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