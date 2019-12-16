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Импорт электроэнергии из РФ может уничтожить украинскую генерацию — Европейское энергосообщество

20:13 16 декабря 2019 31
ЛЭП
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Россия может использовать продажу электроэнергии Украине в качестве оружия против нашей страны и уничтожить украинскую генерацию. Об этом заявил директор секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач в ходе встречи с народными депутатами Украины.

«Я согласен Россия — агрессор. Она использует энергоресурсы как оружие. Я согласен. Нечего добавить тут. Мы это видим на примере газа. Мы, к счастью, пока не видели этого на примере угля. Они всегда могут обрезать поставки. Блокирует поставки, например, с Казахстана в Украину и т. д. Но здесь у вас важная проблема: импорт электроэнергии — да или нет», — сказал Копач.

Он подчеркнул, что импорт дешевой российской электроэнергии может уничтожить украинскую генерацию, поэтому власти следует взвешенно подходить к решению этого вопроса.

«Как суверенная страна вы должны сбалансировать как много импорта этой сладкой электроэнергии и как много здесь соседа, который может использовать ее как оружие, создать вам проблемы. Вы должны быть аккуратны. С какими-то объективными подходами. Можно получить дешевый продукт и обанкротившуюся генерацию внутри страны. Нужно подходить взвешено», — сказал Копач.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря «поправке Геруса». За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч / сут. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

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