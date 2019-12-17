Спорт

Сборная Украины U20 получила за «золото» чемпионата мира чек на 1 млн долларов

В рамках «Вечера чемпионов», организованного национальной ассоциацией футбола, футболистам и тренерам сборной Украины за «золото» чемпионата мира U20 вручили рекордные в истории отечественного футбола премиальные — чек на 1 млн долларов. При этом часть суммы получат первые тренеры игроков украинской сборной.

«Хочу поблагодарить организаторов за такой фантастический вечер! Очень приятно, и я благодарен за такую высокую оценку нашей работы и чемпионского титула, который мы подарили Украине. Я рад за ребят, за своих помощников.

К сожалению, на вечер не приехали представители киевского «Динамо». Мне трудно это комментировать. Но, по словам самих игроков, с которыми я разговаривал, участвовать в вечере им запретило руководство клуба", — заявил главный тренер сборной Украины U20 Александр Петраков.

Напомним, что на состоявшемся в июне мировом первенстве в Польше команда Александра Петракова одолела в группе США (2:1), Катар (1:0) и сыграла вничью с Нигерией (1:1). В 1/8 финала «желто-синие» разобрались с Панамой (4:1), в четвертьфинале — с Колумбией (1:0), в полуфинале — с Италией (1:0), а в решающем матче — с Южной Кореей (3:1) и впервые в истории стали чемпионами мира.

Под началом тренеров Александра Петракова, Андрея Анненкова и Вячеслава Кернозенко «золото» ЧМ-2019 завоевали: вратари — Андрей Лунин (на тот момент — «Леганес», Испания), Владислав Кучерук («Динамо»), Дмитрий Резник («Ворскла»); защитники — Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Денис Попов («Динамо»), Олег Веремиенко («Калуш»), Игорь Снурницын («Олимпик»), Александр Сафронов («Днепр-1»), Даниил Бескоровайный («Земплин», Словакия); полузащитники — Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили (оба — «Динамо»), Алексей Кащук, Максим Чех (оба — «Шахтер»), Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Кирилл Дрышлюк («Александрия»), Николай Мусолитин («Черноморец»); нападающие — Владислав Супряга («Динамо»), Даниил Сикан («Мариуполь»), Денис Устименко («Александрия»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотая перчатка» ЧМ-2019 досталась Лунину, а «Серебряный мяч» — Булеце.

Фото ffu.ua

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