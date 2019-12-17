На похороны знаменитого хоккеиста Цыплакова принесли шоколадку от Лукашенко (фото)

Спорт

Причиной смерти знаменитого белорусского хоккеиста, участника шести чемпионатов мира и двух Олимпийских игр Владимира Цыплакова, стало самоубийство, сообщает «Наша Ніва».

Издание ссылается на два не связанных между собой источника — из медицинской сферы и из хоккейной среды. Цыплаков покончил с собой. Другие обстоятельства трагедии не уточняются. Известно, что последние два года Владимир безуспешно искал работу.

О смерти 50-летнего Цыплакова стало известно еще 14 декабря. При этом нигде не сообщалось о причинах его смерти. Следственный комитет Беларуси начал проверку по факту трагедии.

Владимиру Цыплакову было 50 лет

Владимир Цыплаков провел 349 матчей в сильнейшей хоккейной лиге мира — НХЛ: он выступал за «Лос-Анджелес» (1995 — 1999 годы) и «Баффало» (1999 — 2001-й), набрав 173 очка по системе «гол + пас» (70+103). Также хоккеист играл за минские «Динамо» и «Юность», ярославское «Торпедо», казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА. Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. В составе молодежной сборной СССР Владимир выиграл чемпионат мира-1989, а за сборную Беларуси провел 46 матчей на мировых первенствах и Олимпийских играх, набрав 48 очков (24+24).

После завершения карьеры Цыплаков работал в штабе национальной команды, а также был тренером в минском «Динамо», «Авангарде», «Северстали», «Тракторе» и солигорском «Шахтере».

Цыплакова похоронили 17 декабря на Восточном кладбище Минска, недалеко от могилы другого белорусского хоккеиста Руслана Салея, погибшего в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом».

Кстати, хоккейная команда президента Беларуси в лице ее главного тренера Дмитрия Баскова принесла на кладбище венок и шоколадку с автографом Александра Лукашенко.

«Вчера вечером хоккейная тренировка команды президента была посвящена памяти нашего спортсмена, нападающего команды. А еще у них есть традиция: в конце каждой тренировки — небольшая награда лучшему игроку — шоколадка, подписанная рукой президента», — сообщает blizko. by со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Словакии Халенар покончил с собой

Фото Getty Images, belarushockey.com

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