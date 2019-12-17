Промышляли разбоями: под Одессой задержали опасную банду, которую организовал россиянин (фото)

Происшествия

Правоохранители провели спецоперацию по задержанию криминального тандема, совершившего разбойное нападение на дом предпринимателя в Овидиопольском районе. Как сообщили в прокуратуре Одесской области, о планирующейся бандитской акции они узнали в ходе расследования дела против группы лиц, которая занималась сбытом огнестрельного оружия и амфетамина.

Злоумышленники торговали психотропным веществом. Задокументирован факт сбыта 100 граммов амфетамина стоимостью 30 тысяч гривен и двух гранат «Ф1».

«Злоумышленники проникли в дом мужчины, где были задержаны с поличным полицией. Нападавшие были в масках и при себе имели веревки и два пистолета», — уточнили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Членам банды инкриминируют статьи «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Разбой» Уголовного кодекса Украины.

Организатор разбойного нападения — гражданин Российской Федерации, ранее судимый за умышленное убийство. Его подельник — уроженец Одесской области, отбывал наказание за разбой и кражу. Провел в местах лишения свободы 11 лет. Оба задержанных проживали в Одессе.

В полицейском главке отметили, что злоумышленники специализируются на разбоях, «выбирая большие красивые частные дома». Об их очередной вылазке стало известно правоохранителям.

«Двоих человек задержали при попытке разбойного нападения на частный дом, — уточнили в полиции. — Нападавшие знали, что в нем будет хозяин, и намеревались в случае необходимости применить против него оружие. Но вместо владельца дома фигурантов встречали правоохранители. Хозяин в это время находился в безопасности под охраной полицейских».

Сейчас двое граждан задержаны. По данным полиции, у организатора — гражданина РФ — обнаружено удостоверение члена общественной организации по борьбе с коррупцией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в начале декабря под Киевом полиция задержала банду грабителей, которые устроили налет на дом пенсионеров в Макаровском районе. Четверо молодых мужчин забрали у пенсионеров 600 гривен и украшения, жестоко избив хозяев дома.

А в Запорожской области недавно задержали опасную банду из 20 человек, которая совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, числе — разбойные нападения, грабежи и похищения людей.

«ФАКТЫ» писали также о случае в Харькове. Там полиция вышла на след грабителей, отобравших на улице у мужчины миллион гривен и ноутбук. Один из участников банды задержан.

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