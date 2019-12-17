Происшествия

Четыре раза бросался в огонь: одессит спас два жилых дома от взрыва (фото)

Очередной пожар в Одессе произошел в ночь на вторник, 17 декабря. На Молдаванке загорелось кафе «Шуарма» по улице Мясоедовской, 23/25. Оказалось, что внутри помещения есть газовые баллоны, которые могли взорваться. Трагедию предотвратил работник одесского водоканала Сергей Ермаков.

Сергей Ермаков

В региональном главке ГСЧС подтвердили информацию о пожаре. «Возгорание произошло на первом этаже жилого дома по улице Мясоедовской. Горело производственное помещение заведения быстрого питания „Шаурма“. Пожар сначала локализовали, а спустя 1 час 20 минут — погасили. Пожарно-спасательным подразделениям удалось не допустить распространения огня на жилые помещения дома. Вероятная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности работником заведения», — сообщили в главке.

Подробности пожара на Молдаванке рассказала местная жительница — известная писательница Ольга Ильницкая, героиня публикации «ФАКТОВ»: «Еще до возгорания отключили воду — прорвало трубу возле дома № 21. Приехала ремонтная бригада водоканала, приступили к работам. Как вдруг — пожар. Первым к кафе добежал рабочий бригады водоканала. Выскочившие из огня люди сказали, что внутри — четыре газовых баллона, сейчас рванут, и домов не будет. И Сергей Ермаков — тот самый, из водоканала, вошел в горящее маленькое кафе. Он вбегал в пылающее помещение четырежды, всякий раз вынося оттуда баллоны с газом…

Прибывшие на вызов спасатели, увидев баллоны, сказали: если бы рванули, мало бы Одессе не показалось.

Если бы не Сергей Ермаков — баллоны точно рванули бы…

Он — один. Четыре раза — в огонь! Один вытащил — как смог? — не геракл, моего роста…

Человек со спокойным внимателтным взглядом. Негромкий голос. Долго не говорил фамилию — стеснялся.

Рука у Сергея маленькая и сухая, пожимает в ответ крепко. Ладошка жесткая.

Спасибо, Сергей Олегович, Сергей, Серёжа! Людей спас, детей уже спящих спас.

…Вот, руку герою пожимала. Разговаривала с ним…

А окна открывать на улицу пока нельзя — тянет в окно гарью.

Пожар уже потушили.

Живые соседи пошли утром на работу мимо пожарища и четырех баллонов с газом, стоящих рядком в луже на тротуаре…"

Как сообщили в одесском филиале «Инфоксводоканала», Сергею Ермакову 42 года. Он одессит, работает на предприятии уже 13 лет. «Сергей Ермаков — добросовестный, ответственный и скромный сотрудник. Уже принято решение о его поощрении за неординарный, смелый поступок», — сказали в администрации предприятия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том как во время недавнего масштабного пожара в одесском колледже на Троицкой людей спасал оператор автовышки зелентреста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter