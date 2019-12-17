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Происшествия

Пожар в одесском колледже: личности всех погибших практически установлены (фото)

14:44 17 декабря 2019 297
Пожар в одесском колледже: личности всех погибших практически установлены (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 17 декабря, состоялось заседание областной комиссии по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как сообщил глава обладминистрации Максим Куцый, полицейские и нацгвардейцы круглосуточно охраняют здание сгоревшего колледжа, в котором продолжаются следственные действия.

По словам начальника регионального главка Нацполиции Олега Беха, сегодня в Одессу прибыли столичные эксперты — они окажут помощь в тщательном дополнительном осмотре места происшествия. Руководитель полицейского главка также отметил, что пока все еще не выданы родственникам тела 11 погибших во время пожара.

«Личности всех погибших уже практически установлены — по приметам, одежде, внешним признакам. Во всяком случае имеется полное представление о том, кто эти люди. До конца недели ожидаются промежуточные результаты генетически-молекулярной экспертизы, и со следующей недели будем работать с родственниками, чтобы выдать им тела», — сказал Олег Бех.

По его словам, эксперты ГСЧС представили свое заключение, согласно которому возгорание началось с кабинета № 9 на третьем этаже из-за вышедших из строя электроприборов и (или) короткого замыкания. Данная версия в настоящий момент является основной. Она может стать единственной только после окончания предварительных экспертиз, в том числе — пожарно-технической.

Главный полицейский отметил, что «продолжаются допросы, проводится активная работа по установлению других подозреваемых». Назначены 63 экспертизы, включая молекулярно- генетическую.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый информировал, что в настоящее время готовится заключение специальной комиссии о дальнейшей судьбе здания. Эксперты определяются, необходима ли временная консервация, подлежит ли оно восстановлению либо демонтажу. Последнее — крайняя, исключительная мера. Отмечалось, что сотрудники Одесской государственной академии строительства и архитектуры, с которой заключен договор, установят специальные датчики и оборудование. Благодаря их показаниям можно будет узнать о состоянии фасадной стены. Пока же движение автотранспорта по улице Троицкой, на отрезке от Пушкинской до Осипова, перекрыто.

В настоящее время в больницах остаются девять пострадавших при пожаре. Об этом на совещании в горсовете заявила вице-мэр Одессы Светлана Бедрега. По ее словам, по одному потерпевшему в ГКБ № 1 и ГКБ № 10. Остальные — в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины. Порядка 30 человек сейчас продолжают лечение, в том числе амбулаторно.

Напомним, что днях поисковая операция в сгоревшем здании колледжа была завершена. Спасатели достали из-под завалов тела еще трех жертв масштабного пожара — трагедия унесла жизни 16 человек.

«ФАКТЫ» также сообщали, что 13 декабря следователи Государственного бюро расследований проводили обыск в здании Одесского регионального главка ГСЧС в связи с уголовным производством по пожару в колледже. Как выяснилось позже, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию, касающуюся проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.

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