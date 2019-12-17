«Я завершаю карьеру ректора»: Михаил Поплавский сделал неожиданное заявление (фото)

Шоу-бизнес

Михаил Поплавский, ярко отпраздновавший 70-летний юбилей грандиозным концертом «Я — Українець» на сцене 10-тысячого Дворца спорта, удивил неожиданным заявлением. Юный орел завершает проект «Поющий ректор как пиар-технология», поставив точку в карьере ректора, чтобы реализовать новые масштабные замыслы. Михаил Михайлович говорит, что, отметив первый совершеннолетний юбилей, намерен и далее развиваться, ставить новые цели и делать успешными проекты.

Об этом он рассказал в «Звездном клубе» Университета культуры, где собрал звездных друзей и коллег: Олега Винника, Павла Зиброва, Юрия Рыбчинского, Григория Решетника, Михаила Грицкана, а также студентов и преподавателей.



Как всегда, Михаил Поплавский появился перед публикой при полном параде: с безупречной укладкой и в идеально сидящем костюме. Ректор сразу же заявил, что сейчас чувствует себя еще лучше, чем до юбилея, и добавил, что сбавлять обороты не намерен. Но прежде чем объявить о грандиозных планах, он объяснил, почему принял такое решение.

«За годы работы мы с командой единомышленников, проводя системный нейропромоушн, создали мощный бренд „Киевский национальный университет культуры и искусств“, с PR-проекта „Поющий ректор“ выжали не 100, а 500 процентов. Мы добились колоссальных результатов, которыми я очень горжусь. „Киевский национальный университет культуры и искусств“ — главный проект в моей жизни, и он успешно реализован», — сказал Михаил Поплавский.

Он руководит университетом уже более четверти века. О проделанной работе, проектах, над которыми трудился и в которые вложил свои душу и сердце, о своей истории успеха и родного вуза отчитался, презентовав несколько масштабных изданий: «Український шлях Михайла Поплавського», «Ректор», «Родовід», «Світанки мого життя».



«Український шлях Михайла Поплавського» — это моя мотивирующая история, которая показывает, что каждый человек может добиться успеха. Для этого нужно не бояться, ставить амбициозные цели, много работать и искренне любить свое дело, свою страну и людей, верить в свои силы и в свою команду. При этом всегда нужно помнить о своих корнях, беречь культуру и традиции. Я создал свое генеалогическое дерево, нашел предков до 8 поколения. И очень горжусь, что я украинец в 8 колене, что три моих прапрадеда Поплавских были сотниками в Запорожской Сечи, боролись за Украину. Об этом идет речь в книге «Родовід», — рассказал Михаил Поплавский и призвал всех украинцев исследовать свои корни и создать летопись для будущих поколений. — Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего", — продолжил Поплавский.

Особую работу он посвятил своей малой родине, селу Мечиславка, где родился и вырос. Историю населенного пункта в деталях, с описанием выдающихся личностей и знаковых событий, Поплавский отразил в книге «Світанки мого життя», которую подарил каждому односельчанину.

Останавливаться на достигнутом неугомонный Поплавский не собирается. Более того, он планирует прожить в полном здравии минимум 101 год. И это не просто слова. Михаил Михайлович удивил откровением, что стал участником уникального европейского экспериментального проекта, направленного на сохранение здоровья и продление жизни.

«Я задействован в новом международном проекте „101+“, который способен перевернуть представление украинцев о жизни и долголетии. Я занимаюсь с учеными Швеции, Норвегии, Австрии, Японии и Китая, следую их рекомендациям и методикам. За девять месяцев эксперимента ощутил на себе его действие — показатели улучшились в три раза, удалось остановить процесс старения клеток. Это фантастический результат для моего возраста», — удивил Михаил Поплавский.



Он обещает, что в ближайшее время расскажет об этом более подробно. А сейчас приступил к новому проекту. Вместе с популярным певцом Олегом Винником возрождает «Українську пісню року», в которой примут участие молодые перспективные исполнители, а также легенды эстрады, чьи имена уже вошли в историю украинской музыки.

Более подробно о грандиозных планах Михаила Поплавского, его уникальном эксперименте и секрете молодости читайте в ближайшем печатном номере газеты «ФАКТЫ» и на сайте.

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