В ЕС разочаровались в реформе СБУ

Украина

Европейская комиссия требует от Украины принять новый закон о Службе безопасности. По мнению европейских аналитиков, СБУ пытается сохранить за собой несвойственные службе функции, в том числе расследование нарушений в экономической сфере. Это при том, что ранее украинские топ-чиновники обещали лишить СБУ права заниматься расследованиями о коррупции.

Как говорится в отчете Еврокомиссии об итогах имплементации Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, по состоянию на декабрь 2019 года часть европейских рекомендаций были проигнорированы.

«Европа продолжает настаивать на принятии нового закона о Службе безопасности Украины и о парламентском надзоре за всем сектором безопасности, чтобы преобразовать СБУ в современную структуру, а функции службы четко прописать и ограничить контрразведкой, борьбой с терроризмом и защитой государственной тайны», — считают авторы отчета.

Аналитики изучили законопроект о реформе СБУ, разработанный силами самой службы и переданный президенту Зеленскому для ознакомления. Европа обращает внимание, что в новой СБУ, реформированной по этому закону, останутся те же «минусы», что и у предшественницы.

«Службе безопасности Украины предполагается оставить полномочия для борьбы с организованной и экономической преступностью. Создание эффективного парламентского контроля было приостановлено», — пришли к выводу эксперты.

Напомним, осенью текущего года в СБУ был объявлен масштабный аудит работы подразделений.

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