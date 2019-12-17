23.29 / 23.51 25.85 / 26.23
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом строители и коммунальщики подрались из-за грязных колес грузовика: в ход пошло оружие

19:15 17 декабря 2019 77
стрельба
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом в поселке Чабаны случилась драка со стрельбой. Повод был неординарный: местным коммунальщикам не понравилось, что строители своей техникой убивают асфальт и разносят грязь по дорогам. Коммунхозовцы решили проучить нечистоплотных рабочих, строители в долгу не остались. Хулиганов пришлось разнимать полиции.

Как выяснилось в ходе расследования, недовольный грязью работник коммунального хозяйства легковым автомобилем преградил дорогу грузовику. Водителю со стройки было сказано, что проехать он сможет только после того, как помоет колеса.

После долгих препирательств водитель-строитель взял в автомобиле травматический пистолет. Тем временем на помощь коммунальщику подоспели коллеги и попытались решить спор кулаками. Обладатель травмата несколько раз выстрелил, ранив двоих коммунхозовцев в ногу и живот. Сам стрелок также не обошелся без травм — после драки у него диагностированы ушибы. Полиция расследует степень вины каждого из участников конфликта.

Напомним, ранее в Чабанах случилось несколько резонансных аварий со строительной техникой. Так, самосвал смял легковое авто и сам ударился в столб. Также на трассе в Чабанах пострадал в ДТП уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Уильям

«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Пенсия в Украине

Назначается пожизненно: в ПФУ разъяснили, кто может претендовать на пенсию в случае потери кормильца

Гороскоп&nbsp;— небо в алмазах

Казенный дом и брачные узы: гороскоп на 2020 год для фиксированных знаков зодиака

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер