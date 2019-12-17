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Под Киевом строители и коммунальщики подрались из-за грязных колес грузовика: в ход пошло оружие
Под Киевом в поселке Чабаны случилась драка со стрельбой. Повод был неординарный: местным коммунальщикам не понравилось, что строители своей техникой убивают асфальт и разносят грязь по дорогам. Коммунхозовцы решили проучить нечистоплотных рабочих, строители в долгу не остались. Хулиганов пришлось разнимать полиции.
Как выяснилось в ходе расследования, недовольный грязью работник коммунального хозяйства легковым автомобилем преградил дорогу грузовику. Водителю со стройки было сказано, что проехать он сможет только после того, как помоет колеса.
После долгих препирательств водитель-строитель взял в автомобиле травматический пистолет. Тем временем на помощь коммунальщику подоспели коллеги и попытались решить спор кулаками. Обладатель травмата несколько раз выстрелил, ранив двоих коммунхозовцев в ногу и живот. Сам стрелок также не обошелся без травм — после драки у него диагностированы ушибы. Полиция расследует степень вины каждого из участников конфликта.
Напомним, ранее в Чабанах случилось несколько резонансных аварий со строительной техникой. Так, самосвал смял легковое авто и сам ударился в столб. Также на трассе в Чабанах пострадал в ДТП уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
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