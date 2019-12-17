Бывший президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Мир

Во вторник. 17 декабря, коллегия антитеррористического суда Пакистана приговорила к смертной казни бывшего президента страны Первеза Мушаррафа. Заседание состоялось в Исламабаде. Двое судей из трех сочли, что Мушарраф виновен в государственной измене и совершении антиконституционных действий. Это первый случай в истории Пакистана, когда бывший главнокомандующий вооруженными силами признается виновным в измене. Решение суда является прецедентом, который может быть теперь использован в отношении других высокопоставленных офицеров, что для Пакистана, где военные играют большую роль в политической жизни, имеет критическое значение.

76-летний Мушарраф не присутствовал при оглашении приговора. Он находится в Дубае, куда ему разрешили уехать несколько лет назад в связи с плохим состоянием здоровья. У него есть право подать апелляцию.

Мушарафф свою вину не признает и утверждает, что стал жертвой политических преследований.

Первез Мушарраф родился в Дели в семье пакистанского дипломата. Военное образование получил в Пакистане. Сделал хорошую и быструю карьеру. В октябре 1998 года получил звание генерала и возглавил штаб сухопутных войск Пакистана.

Премьер-министром в стране тогда был Наваз Шариф. Между главой правительства и начальником штаба сразу возникла конфронтация. Шариф подозревал, что Мушарраф готовит переворот. Премьер оказался прав, но, при этом, сам спровоцировал путч. В октябре 1999 года Мушарраф возвращался из зарубежной поездки. Шариф подписал распоряжение об отставке начальника штаба и запретил самолету с Мушаррафом произвести посадку в Пакистане. Военные отреагировали моментально. Переворот получился, к счастью, бескровным. Мушарраф стал именовать себя главой исполнительной власти и ввел в стране чрезвычайное положение. Действие конституции было приостановлено, а все органы гражданской власти распущены.

В 2002 году в Пакистане состоялся референдум. Предлагалось назначить Мушаррафа президентом страны сроком на пять лет. Идею поддержали почти 98 процентов избирателей. Мушарраф пообещал покончить с коррупцией, начать мирные переговоры с Индией и провести парламентские выборы. Против его назначения активно выступала бывший премьер-министр Беназир Бхутто. 27 декабря 2007 года она была убита в результате теракта. Бхутто было 54 года. Мушарраф обвинил в покушении на известного политика террористов из организации «Аль-Каида», однако многие в стране были уверены, что это был его рук дело.

В августе 2008 года он все же был вынужден уйти в отставку. Внутри страны Мушаррафа отказались поддержать военные, от него отвернулся Запад во главе с Соединенными Штатами. Новым премьер-министром стал Наваз Шариф. Он сразу инициировал расследования в отношении Мушаррафа. Среди множества обвинений выдвигалось и убийство Бхутто. Бывший президент покинул страну. Некоторое время Мушарраф жил в Лондоне. В марте 2013 года вернулся в Пакистан, намереваясь участвовать в парламентских выборах. Однако суд запретил избирательной комиссии регистрировать Мушаррафа. В октябре того же года его арестовали. В марте 2016 года бывшему президенту разрешили отправиться на лечение в Дубай.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался прямо во время судебного заседания в Каире. В мае 2015 года его приговорили к смертной казни, однако, под давлением мирового сообщества, она была заменена на пожизненное заключение.

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