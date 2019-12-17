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Политика

"Продолжал корчить гримасы": "слуга народа" Тищенко снова оскандалился в Раде

19:47 17 декабря 2019 677
тищенко
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, ранее прославившийся хамскими репликами и потасовкой в парламенте, снова заставил говорить о себе. Тищенко пытался сорвать выступление в Раде депутата Алексея Гончаренко, а для этого встал перед парламентской трибуной и стал гримасничать, отвлекая на себя внимание.

тищенко

«Понимаю, что некоторые заехали на социальных лифтах в ВР из лихих девяностых, без промежуточных станций и остановок, хотя бы на одну книгу. Но такого откровенного хамства и отсутствия элементарной этики не было ни в одном парламенте», — прокомментировала случившееся депутат Ирина Геращенко.

Сам Гончаренко считает, что депутат Тищенко зря доверился советам дилетантов-пиарщиков.

У блогеров есть свои, не менее остроумные версии произошедшего в Раде:

Напомним, депутатом Тищенко стал, победив на округе в Святошинском районе Киева. До Рады Тищенко был известен как ресторатор и ведущий телешоу «Ревизор».

Фото Олексій Гончаренко/Facebook

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