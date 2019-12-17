- 21:10 Движение на мосту Патона в Киеве ограничат до конца недели
- 20:59 Переломы пальцев и ожоги глаз: в столкновениях под Радой пострадали 17 полицейских
- 20:40 "Мы должны научиться разговаривать": Зеленский отреагировал на беспорядки возле Рады
- 20:30 Могут рвать и метать: названы самые злые знаки зодиака
- 20:14 Украинцы круто ответили Apple, признавшей Крым российским
- 20:09 Депутат Киевского облсовета оказался членом опасной банды
- 20:07 Можно вооружить небольшую армию: в Ровно у киллера изъяли мощный арсенал
- 19:47 "Продолжал корчить гримасы": "слуга народа" Тищенко снова оскандалился в Раде
- 19:45 Все под контролем: у омбудсмена рассказали о ситуации во «взбунтовавшемся» СИЗО Кропивницкого
- 19:37 Бывший президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни
- 19:22 «Джокер» должен остаться без работы: глава СБУ высказался о скандальном пранкере
- 19:15 Под Киевом строители и коммунальщики подрались из-за грязных колес грузовика: в ход пошло оружие
Можно вооружить небольшую армию: в Ровно у киллера изъяли мощный арсенал (фото)
В ходе расследования инцидента с обстрелом дома судьи, председателя Ровенского городского суда, правоохранители задержали 45-летнего местного жителя. Напомним, 25 февраля около 2:00 ночи в Ровно обстреляли дом главы городского суда Петра Денисюка. Сначала неизвестный бросил в дом судьи гранату РГД-5, а после взрыва открыл по дому огонь из автоматического оружия.
В понедельник, 16 декабря, полиция задержала подозреваемого в покушении на жизнь судьи: мужчина в этот момент пытался поджечь автомобиль.
— Во время санкционированного обыска в его гараже был обнаружен мощнейший арсенал оружия и боеприпасов: 70 гранат, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, самодельное радиоуправляемой взрывное устройство, 11 РПГ (противотанковых гранатометов), 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пистолета-пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одно гладкоствольное ружье, более 10 тысяч патронов разного калибра, — сообщили в пресс-центре ГУ Национальной полиции Ровенской области.
Кроме того, силовики обнаружили черновые списки с фамилиями людей, на которых планировались покушения.
Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
Правоохранители открыли уголовное производство. Проверяется возможная причастность задержанного к совершению других преступлений, устанавливаются его возможные соучастники.
Ранее незаконный военный склад в селе Сеянцы Острожского района Ровенской области. Подсчитав изъятое, полиция признала, что это, без преувеличения, самое впечатляющее подземное хранилище из когда-либо найденных в Украине.
А в частном доме под Киевом сотрудники контрразведки СБУ совместно со следователями Нацполиции обнаружили арсенал военного авиационного вооружения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Назначается пожизненно: в ПФУ разъяснили, кто может претендовать на пенсию в случае потери кормильца
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..