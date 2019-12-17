Происшествия

Можно вооружить небольшую армию: в Ровно у киллера изъяли мощный арсенал (фото)

В ходе расследования инцидента с обстрелом дома судьи, председателя Ровенского городского суда, правоохранители задержали 45-летнего местного жителя. Напомним, 25 февраля около 2:00 ночи в Ровно обстреляли дом главы городского суда Петра Денисюка. Сначала неизвестный бросил в дом судьи гранату РГД-5, а после взрыва открыл по дому огонь из автоматического оружия.

В понедельник, 16 декабря, полиция задержала подозреваемого в покушении на жизнь судьи: мужчина в этот момент пытался поджечь автомобиль.

— Во время санкционированного обыска в его гараже был обнаружен мощнейший арсенал оружия и боеприпасов: 70 гранат, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, самодельное радиоуправляемой взрывное устройство, 11 РПГ (противотанковых гранатометов), 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пистолета-пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одно гладкоствольное ружье, более 10 тысяч патронов разного калибра, — сообщили в пресс-центре ГУ Национальной полиции Ровенской области.

Кроме того, силовики обнаружили черновые списки с фамилиями людей, на которых планировались покушения.

Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство. Проверяется возможная причастность задержанного к совершению других преступлений, устанавливаются его возможные соучастники.

Ранее незаконный военный склад в селе Сеянцы Острожского района Ровенской области. Подсчитав изъятое, полиция признала, что это, без преувеличения, самое впечатляющее подземное хранилище из когда-либо найденных в Украине.

А в частном доме под Киевом сотрудники контрразведки СБУ совместно со следователями Нацполиции обнаружили арсенал военного авиационного вооружения.

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