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Названо лучшее игристое вино Украины

9:00 18 декабря 2019 167
бокал шампанского
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

На международном конкурсе Wine&Spirits 2019 эксперты определили лучшие игристые вина в своей категории. Наивысшую оценку и награды получили игристые вина «Ореанда»: две золотые медали за игристое полусладкое и брют — очередной успех виноделов ОКЗ.

Свой успех представители бренда объясняют тем, что в этом году собрали хороший урожай французских сортов винограда. Также вся команда технологов предприятия имеет аккредитацию мастеров производства Франции и все игристые вина изготовлены по методу Шарма.

Метод был разработан и запатентован в 1907 году Юджином Шарма (Франция). Это такая технология производства игристых вин, в которой этап вторичного брожения реализован в специальных закрытых емкостях различной вместимости, так называемых резервуарах, или акратофорах.

«Бренд „Ореанда“ — идеальный выбор настоящих ценителей игристого», — говорят представили компании.

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