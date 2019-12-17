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Названо лучшее игристое вино Украины
На международном конкурсе Wine&Spirits 2019 эксперты определили лучшие игристые вина в своей категории. Наивысшую оценку и награды получили игристые вина «Ореанда»: две золотые медали за игристое полусладкое и брют — очередной успех виноделов ОКЗ.
Свой успех представители бренда объясняют тем, что в этом году собрали хороший урожай французских сортов винограда. Также вся команда технологов предприятия имеет аккредитацию мастеров производства Франции и все игристые вина изготовлены по методу Шарма.
Метод был разработан и запатентован в 1907 году Юджином Шарма (Франция). Это такая технология производства игристых вин, в которой этап вторичного брожения реализован в специальных закрытых емкостях различной вместимости, так называемых резервуарах, или акратофорах.
«Бренд „Ореанда“ — идеальный выбор настоящих ценителей игристого», — говорят представили компании.
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