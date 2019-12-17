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«Фламенго» стал первым финалистом чемпионата мира среди клубов (видео)
Во вторник, 17 декабря, состоялся первый полуфинальный поединок клубного чемпионата мира, продолжающегося в Катаре (в турнире, организуемом ФИФА, как известно, участвуют сильнейшие клубы шести конфедераций и чемпион принимающей страны).
Путевку в финал в матче на арене Khalifa International Stadium в Дохе оспаривали бразильский «Фламенго» и «Аль-Хиляль» (в переводе с арабского — «полумесяц») из Саудовской Аравии, который уже успел выбить в четвертьфинале «Эсперанс» из Туниса (1:0). Удачливее в противостоянии оказалась команда из Рио де Жанейро — 3:1 (де Арраскаэта, 49, Бруно Энрике, 78, Али, 82, в свои ворота — Салем, 18). При этом команда из Эр-Рияда после удаления с поля Каррильо на 83-й минуте осталась в меньшинстве. Кстати, победителя Кубка Либертадорес тренирует экс-наставник «Бенфики», «Браги» и «Спортинга» португалец Жорже Жезуш, а «Аль-Хиляль» — сын экс-наставника «Шахтера» Разван Луческу.
В другом полуфинале чемпионата мира среди клубов в среду, 18 декабря, сыграют победитель Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» и мексиканский «Монтеррей», одолевший в четвертьфинале «Аь-Садд» (3:2).
Кстати, в поединке за пятое место катарский «Аль-Садд», который тренирует знаменитый экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Хави, был разгромлен чемпионом Африки «Эсперансом» — 2:6.
При этом 25-летний ливийский форвард клуба из Туниса Хамду Эльнуни стал четвертым игроком в истории, оформившим хет-трик в матче чемпионата мира среди клубов. Ранее это удавалось сделать только Луису Суаресу (2015 год), Криштиану Роналду (2016-й) и Гарету Бэйлу (2018-й).
А на последнем месте в турнире финишировал клуб «Ианген» из Новой Каледонии, который в поединке предварительного этапа в дополнительное время проиграл «Аль-Садду» (1:3).
Отметим, что призовой фонд клубного чемпионата мира составляет 16,5 млн долларов. Победитель получит 5 млн в американской валюте, финалист — 4 млн, третье место оценивается в 2,5 млн, четвертое — в 2 млн, пятое — в 1,5 млн, шестое — в 1 млн, седьмое — в 500 тысяч.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2018-м клубный чемпионат мира выиграл «Реал».
Фото fifa.com
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