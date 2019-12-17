Автогаз на заправках может резко подорожать: эксперты назвали причины

Деньги

К радости автомобилистов бензин и дизельное топливо таки дешевеют. С 4 декабря стоимость литра бензина А-95 снизилась на 32 копейки, а дизельного топлива — на 30 копеек. Правда, сжиженный газ подорожал на 32 копейки. По состоянию на 17 декабря в среднем по Украине литр бензина А-95 стоил 28,40 грн, дизельного топлива — 27,85 грн, а сжиженного газ — 12,57 грн. Однако уже с января 2020 года стоимость сжиженного газа может взлететь чуть ли не вдвое.

Стоит напомнить, что по инициативе крупнейшего производителя бензинов, компании «Укртатнафта», в Верховную Раду был подан законопроект, предлагающий резко изменить ставки акцизного сбора на разные виды топлива. В документе предлагалось повысить ставку на автогаз в 2,5 раза — с 52 до 136 евро за тысячу литров, а на бензин снизить на 20% — с 213,5 до 170 евро за тысячу литров. Глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус в целом поддержал сокращение разницы между ставками акциза на газ и бензин. Однако профильный комитет этот законопроект не поддержал.

Тогда депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк подала поправку в налоговый законопроект № 2317 об унификации ставок акцизного налога на бензин, автогаз и дизтопливо, то есть предлагая сделать их одинаковыми. Этот законопроект предлагает снизить ставки акциза на бензин с текущих 213,5 евро до 139,5 евро за тысячу литров, а на сжиженный газ повысить в 2,7 раза — с 52 до 139,5 евро за тысячу литров. Акциз на дизтопливо предлагают оставить на уровне 139,5 евро за тысячу литров.

То есть ставки акцизного сбора для всех видов топлива предлагают уравнять без учета специфики производства, импорта и реализации каждого вида горючего.

Стоит отметить, что ранее парламент не поддержал поправку об унификации акцизов. За нее проголосовало 145 депутатов при 226 необходимых. Тем не менее законопроект, предлагающий уравнять акцизные ставки на разные виды топлива, вновь вынесли на рассмотрение парламента.

Эксперты признают, что разница между налогообложением бензина, дизтоплива и сжиженного газа довольно существенная, что и стимулирует производителей традиционного автомобильного топлива добиваться преференций.

«Крупнейший нефтеперерабатывающий завод «Укртатнафта», который контролируется группой «Приват» Игоря Коломойского, вышел с инициативой поднять в 2,5 раза акциз на газ и снизить процентов на 20 акциз на бензин, — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. — Для чего? Чтобы остановить рост использования населением сжиженного газа. Ведь благодаря его дешевизне люди отказываются от бензина и переводят свои автомобили на сжиженный газ. Тогда как нефтеперерабатывающий завод производит в основном бензин. Отбор газа на НПЗ — 5−7%. Именно столько сжиженного газа можно получить при переработке нефти. А на отечественном топливном рынке объем потребления автогаза — 30%. И примерно столько же используется бензина. Получается, что завод производит бензин, который никому не нужен, потому что он более дорогой из-за высокого налога, а потребители выбирают газ, который мы импортируем.

Поэтому «Укртатнафта и предлагает увеличить акциз на газ и снизить его на бензин. Тогда уменьшится ценовая разница: газ подорожает примерно на 2,7 грн, а стоимость бензина снизится где-то на 1,2 грн. Таким образом, суммарная разница между ними сократится на 4 грн. Сегодня она составляет порядка 15 грн на литре, а будет около 11−12 грн».

В свою очередь организации, объединяющие операторов рынка сжиженного газа, призывают руководство страны не допустить пересмотра ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин. Соответствующее открытое письмо адресовано президенту, премьер-министру и главе парламента. Документ подписан Украинской ассоциацией сжиженного газа, Европейской ассоциацией сжиженного газа, Украинской газомоторной ассоциацией и участниками рынка сжиженного газа.

По расчетам участников рынка, предложенное «Укртатнафтой» повышение акцизов на пропан-бутан с 52 евро до 136 евро за тысячу литров приведет к росту розничных цен на автогаз на 4−5 грн за литр. В Украинской ассоциации сжиженного газа считают, что повышение розничных цен может привести к ограничению прав граждан выбирать более дешевый вид топлива, чем бензин. Кроме того, приведение ставки акцизного налога на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ к единому значению в 139 долларов в среднесрочной перспективе приведет к упадку рынка автогаза.

«Мы понимаем, что уравнивание акцизов на топливо в перспективе сильно подорвет рынок сжиженного газа, — заявил порталу enkor владелец компании «Автотранс» Сергей Михайлик. — Можно сказать, что выравнивание акцизов смертельно ранит рынок автогаза. Государство точно этого хочет? Так вот, перед тем как что-то менять или уничтожать, нужно четко понимать, для чего все это делается.

Перед тем как подходить к вопросу корректировки ставок акциза, необходимо разработать и на уровне государства утвердить стратегию развития топливного рынка. Только тогда взвешенно и обстоятельно можно говорить о цифрах и о том, где мы находимся и куда мы должны прийти. Просто так, потому что кому-то где-то вздумалось поменять налоги, быть не должно. Без стратегического плана этого делать нельзя".

Утром 17 декабря поправки к законопроекту № 2317 были рассмотрены в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Комитет не поддержал поправку к законопроекту об унификации акцизного сбора на топливо. Тем не менее проект был подан на голосование. Однако голосование так и не состоялось. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл пленарное заседание 17 декабря. Так что интрига вокруг возможного резкого подорожания сжиженного газа для автомобилей остается.

Стоит напомнить, что основная причина текущего снижения цен на бензин и дизельное топливо на заправках — это укрепление гривни. По словам экспертов, одна гривня в курсе доллара — это 80 копеек в цене литра топлива.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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