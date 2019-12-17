Дело Зайцевой: Верховный суд принял к рассмотрению жалобу виновницы громкого ДТП

Происшествия

Харьковчанка Алена Зайцева, осужденная к 10 годам колонии за смертельное ДТП в Харькове в октябре 2017 года, может добиться смягчения приговора. Верховный суд уже принял к рассмотрению кассационную жалобу, поданную адвокатом Зайцевой Юлией Плетневой.

Осужденная и ее адвокат просят пересмотреть или отменить приговор. В свою очередь, Верховный суд истребовал материалы дела у Киевского районного суда Харькова, который выносил вердикт.

Адвокат потерпевших семей Лариса Матвеева рассказала «Комментариям. Харьков», что Верховный суд действительно открыл производство по жалобе Зайцевой. Геннадий Дронов — еще один осужденный за то же ДТП — также пытается оспорить приговор, но по его жалобе решения пока нет.

Напомним, ДТП случилось 18 октября 2017 года. Lexus Алены Зайцевой и Volkswagen Touareg Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке, после чего «Лексус» вылетел на тротуар. Под колесами погибли пятеро пешеходов, еще одна женщина скончалась в больнице, пятеро человек получил травмы. И Зайцева, и Дронов приговорены к 10 годам лишения свободы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter