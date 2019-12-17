23.29 / 23.51 25.85 / 26.23
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сенат США одобрил оборонный бюджет: что это значит для Украины

22:46 17 декабря 2019 88
сша капитолий
Инф. «ФАКТОВ»

Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2020 год. В документе предусмотрена военная помощь для Украины, а также полезная для нашей страны инициатива — санкции против компаний, причастных к «Северному потоку-2». Кроме того, в документ заложен запрет на признание российских претензий на аннексированный у Украины Крым.

Ожидается, что через несколько дней закон будет подписан президентом Дональдом Трампом и вступит в силу. Украина в 2020 году сможет рассчитывать на помощь в усилении безопасности. В бюджете заложены 300 млн долларов, которые будут направлены на оснащение береговой охраны Украины (например, американскими катерами), летальное оборонительное оружие, береговые крылатые ракеты, противокорабельные ракеты.

Еще один пункт бюджета — санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода в обход Украины. «Вводятся обязательные санкции против компаний и лиц, прокладывающих трубы на строительстве „Северного потока-2“ или помогающих это делать… Компании должны будут завершить работы в течение ближайшего времени», — объяснил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Напомним, ранее в США признали, что Украина нуждается в дополнительной военной помощи для противостояния России

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Уильям

«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Васильев

Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне

отец зеленского

"Ему это президентство до одного места": отец Зеленского назвал избирателей "биомассой" и удивил откровениями

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер