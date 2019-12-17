Мир

Сенат США одобрил оборонный бюджет: что это значит для Украины

Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2020 год. В документе предусмотрена военная помощь для Украины, а также полезная для нашей страны инициатива — санкции против компаний, причастных к «Северному потоку-2». Кроме того, в документ заложен запрет на признание российских претензий на аннексированный у Украины Крым.

Ожидается, что через несколько дней закон будет подписан президентом Дональдом Трампом и вступит в силу. Украина в 2020 году сможет рассчитывать на помощь в усилении безопасности. В бюджете заложены 300 млн долларов, которые будут направлены на оснащение береговой охраны Украины (например, американскими катерами), летальное оборонительное оружие, береговые крылатые ракеты, противокорабельные ракеты.

Еще один пункт бюджета — санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода в обход Украины. «Вводятся обязательные санкции против компаний и лиц, прокладывающих трубы на строительстве „Северного потока-2“ или помогающих это делать… Компании должны будут завершить работы в течение ближайшего времени», — объяснил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Напомним, ранее в США признали, что Украина нуждается в дополнительной военной помощи для противостояния России

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