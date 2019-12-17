Стычки под Радой: стало известно о тяжелом состоянии пострадавшего подполковника Нацгвардии

Происшествия

Вследствие столкновений под Верховной Радой сильно пострадал подполковник Нацгвардии, в прошлом участник боевых действий. Врачи опасаются, что потребуется трепанация черепа ввиду тяжелых травм головы.

Всего на акции травмы получили 17 правоохранителей, когда оттесняли митингующих с ул. Грушевского. 26 участников протестов, задержанных возле Рады, уже отпущены, но против троих готовятся подозрения по тяжелым статьям — о нанесении сильных телесных повреждений другим участникам митинга и правоохранителям.

По информации полиции, на митинге пострадали двое гражданских лиц: один из митингующих камнем попал в голову другому.

Что касается мужчины, скончавшегося на ул. Институтской, то его смерть с протестами под Радой не связана. Цензор.Нет сообщает, что 40-летний мужчина был участником протестной группы под зданием Нацбанка. Гражданин был ранее судимым, имел проблемы со здоровьем. Когда случился приступ, «Скорая» не успела доставить пациента в больницу.

Напомним, акции под Верховной Радой 17 декабря проводили четыре организации, собралось более четырех тысяч участников. Силовики вмешались, когда была предпринята попытка установить на ул. Грушевского палатку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter