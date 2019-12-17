Мультфильм "Ледяное сердце II" собрал в мировом прокате более миллиарда долларов

Шоу-бизнес

В понедельник, 16 декабря, после подведения итогов очередной недели мирового кинопроката стало ясно, что у компании Walt Disney есть новый повод для ликования. Полнометражный мультфильм «Ледяное сердце II» (оригинальное название Frozen 2) преодолел отметку в миллиард долларов по кассовым сборам. В уходящем году это удалось сделать пока восьми картинам, и семь из них являются продукцией Walt Disney!

Как уже сообщали «ФАКТЫ», «Ледяное сердце II» в Украине вышло в прокат 21 ноября. Бюджет составил 150 миллионов долларов. На данный момент в мировом прокате мультфильм Криса Бака и Дженнифер Ли собрал 1 миллиард 34 миллиона долларов, но его демонстрация в целом ряде стран продолжается. Многие эксперты считают, что у второй части есть все шансы обойти в итоге первое «Ледяное сердце», которое вышло в 2013 году и собрало 1 миллиард 276 миллионов долларов.

Напомним, в 2019 году так называемый «клуб миллиардеров» вошли следующие фильмы: «Мстители: Завершение», который в итоге стал самым кассовым в истории, собрав 2 миллиарда 798 миллионов долларов, «Король Лев» (1 миллиард 657 миллионов долларов), «Человек-паук: Вдали от дома» (1 миллиард 132 миллиона долларов), «Капитан Марвел» (1 миллиард 128 миллионов долларов), «История игрушек 4» (1 миллиард 73 миллиона долларов), «Джокер» (1 миллиард 60 миллионов долларов), «Аладдин» (1 миллиард 51 миллион долларов) и теперь «Ледяное сердце II». Из всей этой славной компании только «Джокер» не имеет отношения к Walt Disney.

Теперь в «клубе миллиардеров» 45 фильмов. Причем «Ледяное сердце II» сразу вышло на 38-е место.

Самым кассовым анимационным фильмом в истории на данный момент является ремейк «Короля Льва», хотя некоторые считают его художественным фильмом. На втором месте среди анимационных картин находится первая часть «Ледяного сердца». Далее в мультяшном рейтинге идут «Суперсемейка 2» (1 миллиард 243 миллиона долларов, в прокат вышел в 2018 году), «Миньоны» (в украинском прокате «Посипаки» — 1 миллиард 159 миллионов долларов, 2015 год), «История игрушек 4», «История игрушек 3» (1 миллиард 67 миллионов долларов, 2010 год), «Гадкий я 3» (1 миллиард 35 миллионов долларов, 2017 год), «Ледяное сердце II», «В поисках Дори» (1 миллиард 29 миллионов долларов, 2016 год), «Зоотрополис» (1 миллиард 24 миллиона долларов, 2016 год).

Эксперты уверены, что как минимум еще один фильм, снятый Walt Disney в 2019 году, также станет «миллиардером». Речь идет о девятом эпизоде «Звездных войн», который стартует в мировом прокате 19 декабря.

«ФАКТАМ» приятно напомнить, что практически о всех самых успешных в коммерческом плане картинах уходящего года мы писали во всех подробностях в первые дни их показа в кинотеатрах. Это были не только рецензии, но и эксклюзивные интервью со звездами этих фильмов.

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