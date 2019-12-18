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Теперь работает бесплатно: выигравший 135 миллионов долларов британец удивил всю страну (фото)
Британец Стив Томсон и его жена Ленка в конце ноября выиграли в лотерею Euromillions 105 миллионов фунтов (135 миллионов долларов). Многие были уверены, что 42-летний подрядчик-строитель из городка Селси, графство Западный Суссекс, бросит работу. Клиенты Томсона переживали, что их заказы останутся невыполненными. Однако Стив удивил всю Британию. Он не только продолжает работать, но еще и денег с клиентов не берет!
В интервью газете The Sun Томсон заявил: «Я хочу успеть сделать хотя бы часть заказов до Рождества. А денег не беру с тех, у кого их немного. Пусть лучше купят себе и близким подарки к празднику!»
Соседка Стива, которой он на днях закончил застекленную веранду, подтвердила слова строителя. «Он все сделал и отказался выписать счет. Сказал, никаких денег с нас не возьмет. Стив замечательный человек!»
Томсон признается, что первые несколько ночей, узнав о выигрыше, не мог спать. «У меня голова шла кругом. Нервничал жутко», — говорит он. И добавляет, что работа помогает ему отвлечься, снять напряжение.
Знакомые Томсонов рассказывают, что пока в жизни новоявленных миллионеров ничего не изменилось. Стив продолжает колесить по графству в своем стареньком желтом автофургоне, обслуживая заказчиков. Никаких крупных покупок супруги не делали. Вот только Ленка (уроженка Словакии) уволилась. Она работала продавщицей в магазине. Миссис Томсон говорит, что хочет больше времени уделять детям. Их в семье трое.
Стив признался, что ничего еще не тратил из полученных миллионов. Вот только купил дорогую рубашку и сходил к хорошему парикмахеру. Ленка сказала, что не будет сама готовить, как это было раньше, на Рождество. Хочет заказать праздничный ужин в ресторане.
Активнее родителей оказались дети. Старший сын (ему 15 лет) сказал, что хочет наконец отдельную комнату. Его 10-летний брат потребовал электромобиль Tesla, но получил решительный отказ от отца. Восьмилетняя дочь мечтает о розовом iPhone на Рождество.
«Мы с Ленкой подумали и решили, что в следующем году купим дом побольше. Дети растут, и им действительно нужны отдельные комнаты. Я буду и дальше работать. Поможем деньгами родственникам и друзьям. Что-то пожертвуем на благотворительность. Ведь это точно наши деньги? Думаю, что да», — говорит Томсон.
Он не считает, что удача просто свалилась им на голову. Оказывается, Стив регулярно покупал лотерейные билеты на протяжении последних 25 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии был сорван самый крупный лотерейный джекпот в Европе. Таинственный счастливчик выиграл в лотерею Superenalotto почти 209,2 миллиона евро.
«ФАКТЫ» писали также о случае, произошедшем в США, в штате Мичиган. Там суд велел местному жителю поделиться с бывшей женой лотерейным выигрышем в размере 80 миллионов долларов.
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