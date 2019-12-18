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Возможной целью ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа может быть рейдерство, – эксперт
Решение о ретроспективном пересмотре «зеленого» тарифа могут лоббировать бизнесмены, стремящиеся скупить действующие проекты в сфере ВИЭ. Об этом заявил экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, комментируя отказ комитета ВР по энергетики во главе с Андреем Герусом от поддержки компромиссного законопроекта № 2543 о добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа.
Экс-губернатор предупредил, что непринятие компромиссного решения и ретроспективное изменение «зеленого» тарифа спровоцирует многочисленные судебные иски инвесторов против Украины.
«Как только будет принят ретроспективный пересмотр „зеленого“ тарифа, только по Херсонской области инвестиции, которые будут не реализованы, это порядка 2 миллиардов долларов. Это все будут иски в суд против Украины», — сказал Гордеев.
Он не исключает, что конечной целью решения о ретроспективном снижении «зеленого» тарифа может быть стремление отдельных бизнесменов захватить уже работающие проекты в сфере альтернативной энергетики.
«А может, это нагнетание, чтобы потом эти проекты определенные дельцы тоже скупили за недорого и потом сами их проводили. Может быть и такой вариант, и он тоже рассматривается инвесторами. Но что этот вариант, что тот вариант, в любом случае это неприемлемая государственная политика по отношению к инвестиционному климату в Украине», — считает Гордеев.
Ранее сообщалось, что 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации «зеленого» тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.
13 декабря на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг под председательством главы комитета Андрея Геруса депутаты из фракции «Слуга народа» отказались поддержать законопроект № 2543 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики».
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