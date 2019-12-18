Новые тренды в маникюре: эффект крупной вязки, зимние узоры (фото)

Стиль жизни

«Как выглядеть элегантно? Изучайте историю моды, смотрите кино, читайте книги, углубитесь в психоанализ. Тогда вы сами поймете, как это сделать», — этот совет легендарного дизайнера Миучи Прада стоит взять на заметку. К слову, практически в каждом афоризме великих кутюрье можно почерпнуть для себя ценный совет. Ведь лучше них экспертов в области моды не найти. Израильский нейл-стилист Мария Балодис — одна из законодательниц моды в нейл-арте. Ее работы — настоящие произведения искусства и сродни аксессуарам. В преддверии зимних праздников Мария Балодис поделились с «ФАКТАМИ» идеями красивого модного маникюра и рассказала о тонкостях хорошего вкуса.

— Матовое покрытие на оттенках красного — самое трендовое сочетание в маникюре зимы, — рассказывает Мария Балодис. — От этого бархатного, глубокого, насыщенного покрытия с малиновым оттенком на миндальной форме просто невозможно оторвать взгляд. Также актуальны в зимний период «теплые» дизайны, например, имитация крупной вязки. А белый декор в стиле минимализма на одном ноготке — это еще и прекрасное цветовое решение.

Матовое покрытие на оттенках красного - самое трендовое сочетание в маникюре зимы

— Какой маникюр посоветуете сделать на праздники?

— Бело-красный маникюр с объемным декором в форме новогодних аксессуаров и украшений нереально красивый, праздничный и незабываемый!

Бело-красный маникюр с объемным декором в форме новогодних аксессуаров и украшений нереально красив

— Красный цвет практически все нейл-стилисты называют фаворитом зимы. Какие его оттенки подойдут для коротких ногтей, а какие для длинных?

— Красный в любом оттенке на ногтях привлекает к себе внимание. Важно, чтобы ногти были идеальной формы и маникюр был безупречным. Нынешней зимой особо актуальны винные, малиновые и коричнево-красные оттенки.

— Как правильно сочетать красный маникюр с блестящим декором?

— Важно не переусердствовать, чтобы дизайн не оказался на грани безвкусицы. Блестящий декор идеально использовать для создания этнических, минималистских, геометрических дизайнов на одном-двух ноготках.

В тренде «теплые» дизайны, например, имитация крупной вязки

— Есть ли возрастные ограничения для красного маникюра?

— Нет. Красный цвет всегда будет любимым и востребованным у женщин всех возрастов и стилей.

Мария Балодис: «Красный цвет всегда будет любимым и востребованным у женщин всех возрастов и стилей»

— Как лучше сочетать красный маникюр с украшениями — кольцами и браслетами?

— Красный маникюр не стоит комбинировать с бижутерией. Покрытия ногтей под серебряные, платиновые украшения и под белое золото лучше выполнять в холодных оттенках. Красное и желтое золото идеально смотрятся с теплыми оттенками красного — например, с алым. Если вы декорируете красный маникюр стразами, советую надевать кольца без камней.

Если вы хотите проверить, хороший ли у вас вкус, «ФАКТЫ» предлагают ответить на вопросы этого теста, вставив вместо точек название цвета.

Хороший ли у вас вкус? 1. «Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь … свитер, … юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит». (Ив Сен-Лоран) 2. «… — лучший цвет. От женщины в … нельзя оторвать взгляда». (Валентино Гаравани) 3. «Одеться Шахерезадой легко. Подобрать маленькое … платье труднее». (Коко Шанель) 4. «Я всегда считал … футболку альфой и омегой модного алфавита». (Джорджио Армани) 5 «Вы можете видеть жизнь в … цвете, но только не носите его». (Карл Лагерфельд) 6."Женщины думают обо всех цветах, кроме отсутствия цвета. В черном цвете есть все это. И в … тоже. Их красота абсолютна. Это идеальная гармония". (Коко Шанель) 7. «Вы можете носить … в любое время. Вы можете носить его в любом возрасте. Вы можете носить его практически для любого случая; а „маленькое … платье“ — это главная вещь женского гардероба». (Кристиан Диор) 8 «Из всех цветов лишь темно-… цвет может составить достойную конкуренцию черному; ему присущи те же качества». (Кристиан Диор) 9 «… — самый практичный, универсальный и элегантный нейтральный цвет. Если вам позволяет цвет лица, нет ничего более изысканного, чем вечернее платье из великолепного … атласа. Я готов рекомендовать его всем без исключения». (Кристиан Диор) 10. «В маленьком … платье невозможно выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно». (Карл Лагерфельд)

Ключ к тесту

1. Черный.

2. Красный.

3. Черный.

4. Белый.

5. Розовый.

6. Белый.

7. Черный.

8. Синий.

9. Серый.

10. Черный.

Если вы ошиблись не более двух раз, ваш стиль безупречен, а хороший вкус — ваша визитная карточка. Вы одеваетесь так, что хочется посмотреть вам вслед. Окружающим кажется, что вы обладаете каким-то особым секретом. Наверняка, так и есть. Иногда говорят, что у человека врожденное чувство вкуса. Часто же бывает и так, что человек воспитывает в себе это чувство. Вам виднее, к какой категории людей вы принадлежите. Важно то, что вкус у вас есть. И мы вас с этим поздравляем!

Если вы ошиблись не более четырех раз, вы стремитесь быть эстетом и у вас это в большинстве случаев получается. Хороший ли у вас вкус? Неплохой… Вы из той категории людей, которые постоянно над собой работают. В поездке, в новой компании, в модном магазине вы всегда наблюдательны и что-то новое, стоящее берете на заметку. Ну, а если сомневаетесь в том, идет ли вам вещь, не наденете ее ни за что. Вы достойны похвалы за ваш избирательный подход.

Если вы ошиблись более четырех раз, это вовсе не значит, что у вас плохой вкус. Вы стремитесь к гармонии, и это очевидно. Возможно, вы новатор и поэтому ваши взгляды не совпадают со взглядами великих мира сего. Будьте креативны, при этом изучайте тренды и стили. Берите на заметку советы всемирно известных кутюрье. Вы на правильном пути — мода любит настойчивых.

Ранее своими идеями стильного зимнего маникюра, в том числе праздничного, с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии многократный призер международных конкурсов по ногтевому дизайну Диана Ипиеску.

О модных тенденциях в маникюре и сочетании цветов «ФАКТАМ» также рассказала румынский нейл-стилист, призер международного чемпионата по нейл-арту Даниэла Опроаика.

Фото из альбома Марии Балодис



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