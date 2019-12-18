Деньги

Доллар падает, но товары в магазинах не дешевеют: почему так происходит

Миллионы украинцев с интересом наблюдают за тем, как уже несколько месяцев курс доллара к гривне постоянно снижается. Однако люди видят, что такое существенное укрепление национальной валюты почти не влияет на стоимость товаров и продуктов питания в украинских магазинах. Более, того некоторые товары продолжают дорожать.

О причинах такого явления на своей странице в Facebook рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«За год курс гривни усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018), — сообщил Тимофей Милованов. — За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров, то есть уменьшение стоимости предложения. Второй фактор давит на увеличение цен за счет усиления спроса. Результатом этих противоположностей стало увеличение цен на товары со значительной импортной составляющей на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно.

При этом существует и много других факторов, влияющих на цены. Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов. Если бы акцизы не увеличивали и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то, возможно, общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", — считает министр.

Тимофей Милованов также опубликовал печень импортных товаров, которые наиболее существенно подорожали и подешевели за год.

Импортные товары, которые больше всего подорожали: * сигареты — +21%; * бананы — +18,5%; * лимоны — +18,2%; * жаропонижающие и обезболивающие препараты — +17,9%; * витамины — +7,4%. Импортные товары, которые больше всего снизились в цене: * USB-флешки — -17,6%; * телевизоры — -14,4%; * легковые авто из США и ЕС — -11,7% и -10,9% соответственно; * мобильные телефоны — -11,1%; * киви — -9,4%.

Однако у представителей отечественного бизнеса заявления министра экономики доверия не вызывают. Они имеют свое объяснение, почему цены в магазинах особо не снижаются.

«Я не великий экономист, а обыкновенный предприниматель, у которого 20+ магазинов, 400+ поставщиков и 10 000+ товаров на полках, — сообщил на своей странице в Facebook предприниматель Алексей Давиденко. — Я мониторю прайсы большинства поставщиков. Цены не падают, и этому есть ряд простых бизнесовых объяснений.

Скажу свое мнение. Людей ведь интересует на простом языке — почему курс укрепляется, а цены на товар на полках не падают. Вот несколько причин, касающихся цен на импортные товары.

Сейчас 90% товара на полках магазинов стоит под реализацию или длинную отсрочку. Условия оплаты такого товара 30−90 дней с момента поставки. Поставщики не верят, что курс объективный и стабильный, что продержится еще три месяца. Поэтому продолжают сохранять курс выше, понимая, что он подскочит, а переоценки потом никто делать не будет. И они прогорят, как это уже было при скачках курса доллара с 5 на 8 грн, с 8 на 13 грн и с 13 на 25 грн.

Большинство товаров из Азии, стоящих сейчас на полках, было выкуплено импортерами еще в первом полугодии. На 90−120 дней раньше, чем их поставили на полку. Потому что вся Азия работает по предоплате. Сначала заплати, потом 45 дней производство, потом 45 дней доставка — выходит, как минимум оплатили его за 3−4 месяца до попадания на полку магазина. Курс был другой. И, соответственно, посчитан в цене товара курс более высокий.

На брендовый товар, европейский и американский, оплаты производителям еще не делали. Там импортеры получают длинные отсрочки от производителей на оплату через 90−120 дней после поставки. Импортеры понимают, что расчет еще впереди, и если сейчас понизить курс и отгрузить товар, а курс скаканет, то на оплату денег они уже не наберут. Опять же, не верят в честность и объективность укрепления гривни.

Теперь о товарах внутреннего производства. А вы вообще понимаете, что большая часть сырья и полуфабрикатов опять же из-за границы и ситуация там аналогичная: где-то выкупали много раннее по высокому курсу, а где-то еще предстоит рассчитываться и не верят производители в такое резкое укрепление гривни.

Никто не верит в объективность курса. Никто не видит причин для такого укрепления гривни. Бизнес уже столько раз обманывали с курсом и его скачками, бизнес уже столько раз терял и прогорал на курсовых разницах, что проще выжидать и не дергаться, чем рискнуть — в очередной раз поверить государству и вылететь в трубу.

Возникает вопрос: а когда бизнес поверит? Когда в каждой сфере кто-то первый начнет считать по-новому, остальные потянутся за ним. Когда один круг контрактов купят-продадут и опять заново купят по ровному, одинаковому курсу. Этот цикл — 9−12 месяцев. Когда бизнесмены увидят или им объяснят на пальцах, какие есть объективные причины для такого стремительного укрепления гривни.

Сами магазины цены не понижают — их должен понизить поставщик-импортер. А поставщики ждут… и пока немного больше зарабатывают. Вот поэтому цены стоят", — подытожил предприниматель.

Следует отметить, что эксперты называют и другие причины ценовых перекосов в Украине.

«Причина этого ценового парадокса кроется в целом комплексе причин, — рассказал «ФАКТАМ» финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. — Основная — это маржинальный тип нашей торговли. В условиях, когда население обладает ограниченной платежеспособностью, торговые сети зарабатывают на максимальной торговой наценке, а не на оборотах товара с минимальной наценкой, как это происходит в развитых странах. Простыми словами, украинцы не станут покупать на 10% больше, если снизить цену на те же 10%.

Причина вторая — особый характер наших рынков, когда сектор торговли поделен между несколькими крупными операторами. Производная от этой причина — анемичность Антимонопольного комитета, который практически не контролирует необоснованный рост цен.

Но есть и концептуальный фактор. Как показывает теория торговли, существуют группы торгуемых и неторгуемых товаров. В развитых странах первые стоят дороже, а вторые — дешевле. В развивающихся станах, в том числе и в Украине, все наоборот. Именно поэтому домашние продукты, условно говоря, товары у бабушек, у нас дешевле, чем в Европе, а некоторые массовые потребительские товары — наоборот, дороже.

Связано это с неэффективными таможенными и административными процедурами. Также существует фактор курсовых ожиданий. Торговый бизнес не видит причин для долгосрочного укрепления гривни и закладывает в прогноз заниженный курс национальной валюты. В таком формате укрепление гривни — лишь повод заработать сверхприбыль", — считает Кущ.

Справедливости ради, стоит отметить, что в последние дни на украинских автозаправках таки начали снижаться цены на бензин и дизельное топливо. По словам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, крупные АЗС, которые, несмотря на снижение курсов доллара и евро, неоправданно долго удерживали цены, таки были вынуждены начать их снижать. Особенно после угрозы санкций со стороны Антимонопольного комитета Украины. Однако уже в ближайшее время могут резко взлететь цены на сжиженный газ, так как парламент готовится в 2,5 раза повысить акциз на этот вид топлива.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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