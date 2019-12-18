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Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине
В среду, 18 декабря, в Киеве проходит Kyiv iGaming Affiliate Conference, ключевой темой которой, по словам организаторов, станет легализация игорного бизнеса в Украине, а также применение международного опыта по его регулированию.
Однако по факту основными участниками и партнерами конференции являются представители запрещенных в Украине российских казино и гемблинговых компаний и организаций.
Соответствующие фото в сети публикуют присутствующие на конференции участники.
Так, на фото мы можем увидеть среди партнеров Российскую ассоциацию развития игорного бизнеса и такие порталы, как igorka.ru, «Русский Аффилет», Cazinoz, AFF1.ru и другие.
Напомним, на этой пленарной неделе народные депутаты попытаются выполнить поручение президента Зеленского, приняв в первом чтении проект Закона № 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр».
Однако, согласно свежим данным опроса КМИС, большинство украинцев (56%) выступают против легализации игорного бизнеса в стране. fakty.ua/324 889 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого будут отведены специальные игровые зоны или локализованные места.
Кроме того, большинство (52%) граждан Украины негативно относятся к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе президента у 35% респондентов.
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