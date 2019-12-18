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Впервые в Украине: под Николаевом суд оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство (фото)
Суд под Николаевом оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство. Уголовное производство по факту незаконного выращивания каннабиса (ст. 310 УК) жителем Вознесенского района Виталием Румянцевым продолжалась два года, и закончилось беспрецедентным для Украины решением.
Как сообщили в Украинской Хельсинской группе по правам человека, инвалид первой группы Виталий Румянцев курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли. На Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам еще добавили дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста.
Борьба за восстановление справедливости в «деле Румянцева» впоследствии превратилась в борьбу на изматывание обвиняемого. Он живет в отдаленном селе, в 60 километрах от райцентра, где проходил суд, ему трудно говорить и передвигаться без посторонней помощи. Защищал обвиняемого в суде адвокат Центра стратегического судебной защиты УХСПЧ Александр Прутян.
Румянцева едва не осудили на семь лет, но в дело вмешались правозащитники, они начали ездить на суды и сделали процесс публичным.
Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал уже 18 кустов — за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый мог отделаться штрафом. Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса.
17 декабря 2019 года Вознесенский суд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустимыми доказательства, а факт выращивания 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту.
Как известно, депутаты ВРУ предыдущего созыва законопроект о легализации лечебной марихуаны отправили на доработку, а в парламенте нынешнего созыва его не хотят даже регистрировать.
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