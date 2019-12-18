- 17:04 «Откуда взять деньги?»: Зеленский высказался о повышении пенсий
- 16:56 Суд принял новое решение по экс-нардепу Пашинскому
- 16:27 Весна в декабре: погода в Киеве побила очередной рекорд
- 16:24 В Киеве на горячем поймали наглых домушников: опубликовано видео
- 16:15 Суд вынес резонансное решение по делу горе-матери, заморившей голодом годовалого сына
- 16:04 В СБУ назвали количество узников боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- 16:03 «Сам ковырял»: Басков сделал очень интимное признание
- 15:52 Престижная футбольная премия Globe Soccer Awards: назван квартет претендентов
- 15:51 Впервые в Украине: под Николаевом суд оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство
- 15:44 В СИЗО Кропивницкого после бунта ввели особый режим
- 15:43 Убийство Шеремета: суд не смог рассмотреть апелляцию Дугарь
- 15:38 Во Львове домашний тиран сломал ногу полицейскому
Престижная футбольная премия Globe Soccer Awards: назван квартет претендентов
Организаторы футбольной премии Globe Soccer Awards, учрежденной в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией, объявили финальные списки претендентов на звание лучшего футболиста и тренера года, сообщается на официальном сайте награды.
На звание лучшего игрока 2019-го претендуют нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси, лидер атак «Ливерпуля» Мохамед Салах и его одноклубник защитник Вирджил ван Дейк.
Отметим, что последние три года приз лучшему игроку выигрывал Криштиану Роналду. Он же — самый титулованный футболист в истории награды, выигравший ее пять раз (в 2011-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м и 2018 годах).
В финальном списке претендентов на приз лучшему тренеру года — немец Юрген Клопп («Ливерпуль»), португалец Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и голландец Эрик тен Хаг («Аякс»).
На награду «Открытие года» претендуют нападающий «Барселоны» Анссумане Фати, форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд, нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, а также форвард «Атлетико» Жоау Фелиш.
Имена лауреатов футбольного года назовут 29 декабря во время церемонии в Дубае.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч"-2019 достался Лионелю Месси.
Фото globesoccer.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..