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Спорт

Престижная футбольная премия Globe Soccer Awards: назван квартет претендентов

15:52 18 декабря 2019 87
Награда Globe Soccer Awards
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Организаторы футбольной премии Globe Soccer Awards, учрежденной в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией, объявили финальные списки претендентов на звание лучшего футболиста и тренера года, сообщается на официальном сайте награды.

На звание лучшего игрока 2019-го претендуют нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси, лидер атак «Ливерпуля» Мохамед Салах и его одноклубник защитник Вирджил ван Дейк.

Отметим, что последние три года приз лучшему игроку выигрывал Криштиану Роналду. Он же — самый титулованный футболист в истории награды, выигравший ее пять раз (в 2011-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м и 2018 годах).

В финальном списке претендентов на приз лучшему тренеру года — немец Юрген Клопп («Ливерпуль»), португалец Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и голландец Эрик тен Хаг («Аякс»).

На награду «Открытие года» претендуют нападающий «Барселоны» Анссумане Фати, форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд, нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, а также форвард «Атлетико» Жоау Фелиш.

Имена лауреатов футбольного года назовут 29 декабря во время церемонии в Дубае.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч"-2019 достался Лионелю Месси.

Фото globesoccer.com

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