Происшествия

В Ужгороде снова заговорили о «комнате страха» на четвертом этаже здания городского управления полиции (на фото в заголовке). Ранее из окна этой самой комнаты выпрыгнул, спасаясь от пыток, 30-летний Иван Буков, которого заподозрили в мелких кражах из автомобилей.

Мужчину пытали несколько часов подряд, заставляя его взять на себя чужое преступление, после чего он оказался на больничной койке. И вот новое происшествие.

«Я тебе сейчас прострелю колено через подушку»

На днях поздно вечером патрульные полицейские под надуманным предлогом остановили парня, который возвращался домой с работы. Его завели в печально известную «комнату страха», как ее окрестили жители Ужгорода, и стали пытать. Парень несколько раз терял сознание. По его словам, не выдержав многочасовых пыток, он подписал какие-то документы. Правда, до сих пор не знает, какие именно. Самое интересное, что задержанного избивали двое бывших полицейских, которых в сентябре уволили из органов… за пытки. Именно после их «работы» из окна четвертого этажа здания полиции три месяца назад выбросился ужгородец Иван Буков.

О новом инциденте «ФАКТАМ» рассказал правозащитник Александр Пересоляк:

— Виктора (имя изменено. — Авт.) остановили за то, что у него не было с собой водительских документов. Его доставили в управление полиции и измывались с полуночи до половины четвертого утра. Чтобы выбить из парня показания, полицейские пригласили бывших коллег. Это были действительно опытные опера. Например, Сергей Р. прослужил в органах почти 15 лет. Его напарник чуть меньше. После того как скандал с истязаниями подозреваемых стал достоянием общественности, против этих двоих открыли уголовное производство и они были уволены из органов. Но, видимо, их навыки снова пригодились коллегам.

Уволенные ранее из органов полицейские истязали свою жертву в присутствии действующих полицейских с такой изощренной жестокостью, что их товарищи, нынешние опера, возможно, испугавшись последствий, сами попросили прекратить избиение задержанного. После того, как парень что-то подписал, его отпустили домой.

По новому случаю истязаний открыто уголовное производство. Двое ранее уволенных из органов полицейских уже находились под следствием. И если в прошлый раз их отпустили под личное обязательство, то теперь им светит реальный арест.

Напомним, что о «комнате страха», которая находится в здании ужгородской полиции, впервые заговорили в сентябре этого года, когда благодаря журналистам и правозащитнику Александру Пересоляку информация о пытках задержанных стала достоянием общественности. «ФАКТАМ» удалось разыскать потерпевших жителей Ужгорода и побеседовать с ними.

— Меня обвинили в краже из автомобиля, — вспоминает 32-летний участник АТО Игорь Гарматий. — Задерживали меня в 7 утра. Едва я вышел из дому, как навстречу вышел сосед — полицейский по имени Сергей. Подал мне руку для приветствия, а потом говорит: «Пошли с нами». Не успел я опомниться, как откуда-то в моем дворе появилось до десятка полицейских. Трое были в гражданской одежде, остальные в бронежилетах и в масках. Меня затолкали в автомобиль, ничего не объясняя.

В кабинет следователя на четвертом этаже горполиции меня втолкнули ударом. Один из полицейских вытащил пистолет и сказал: «Я тебе сейчас прострелю колено через подушку. Будешь потом всю жизнь хромать. А я издалека увижу, что ты идешь».

Игорь вспоминает, что во время экзекуции в кабинете находилось 9 полицейских. Особенно усердствовали в пытках двое из них, остальные просто наблюдали.

— Я терял сознание, мне давали понюхать нашатырь, — продолжает Игорь Гарматий. — Когда приходил в себя, продолжали бить. Подвешивали на ломик между стульями и крутили. Минут сорок или час я висел. Кроме того, меня били электрошокером, битами. За время экзекуции я терял сознание, наверное, раз семь. Отпустили меня под утро.

Игорь Гарматий

Игоря отпустили, заставив подписать ложные показания. А уже на следующее утро его место в «комнате страха» занял Иван Буков.

«Я подумал: наверное, убьют. Потому решил прыгать с четвертого этажа»

— Я не понимал, чего от меня хотят, — вспоминает Иван Буков. И через три месяца после пыток он плохо говорит и еле ходит. — Едва я переступил порог кабинета следователя, мне ударом кулака разбили нос. Потом избивали меня, пытали. Стали выбивать зубы битой. От передних зубов ничего не осталось.

Под утро менты устали, вывели меня в коридор и пристегнули наручниками к батарее. Сказали: «Отдыхай минут 20, потом продолжим». Я увидел на полу скрепку. Каким-то образом мне удалось этой скрепкой открыть наручник. Подумал: меня так били, что все-равно, наверное, убьют. Поэтому решил прыгать в окно. В этот момент меня и застал один из мучителей. «Ну, чего ждешь? — крикнул он. — Если мужик, то прыгай!» Я выбил ногой решетку на окне и посмотрел вниз. А полицейский швырнул в меня дубинку. И я прыгнул.

Оказавшись на земле, понял, что что-то себе сломал. Была адская боль. Я орал минут пять, наверное, просил о помощи. Но никто из полицейских не спустился, чтобы посмотреть, что со мной. Немного пришел в себя, отполз и спрятался за гаражи. Полицейские наконец-то вышли с фонариками искать меня, но не нашли. Когда они разошлись, я буквально пополз к своему дому. Оказавшись во дворе, потерял сознание. Очнулся уже в больничной палате. Полицейские приходили ко мне и просили подписать документ, что не имею к ним претензий.

Иван Буков

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», Иван и Игорь не единственные, кто пострадал в «комнате страха». Из этого же окна ранее выпрыгивали еще двое подозреваемых, а 22-летнему работнику пиццерии, отцу двоих детей, во время пыток едва не переломали руки. Парень потерял работу из-за того, что на три месяца его пальцы лишились чувствительности. В ближайшее время «ФАКТЫ» опубликуют интервью с этими потерпевшими, которые согласились рассказать о пытках на четвертом этаже здания ужгородской полиции.

— Резонанс с избиением в полиции Игоря Гарматия и Ивана Букова был достаточно большой, — говорит правозащитник Александр Пересоляк. — По результатам расследования 20 работников городского управления полиции были либо уволены из органов, либо понижены в должности. Например, начальника полиции разжаловали до опера, уволили начальника уголовного розыска. Начальник следствия отделался, можно сказать, легким испугом — получил строгий выговор. Но, как видим, урок не пошел в прок полицейским, и они продолжают пытать задержанных.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как в Одессе полицейские выкрали мужчину с рабочего места, привезли его в райуправление в наручниках и избили его.

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