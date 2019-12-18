Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: адреса

Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе проходят до 22 декабря. Во время выездной торговли можно приобрести необходимые продукты, в том числе и для тех, кто соблюдает пост. Торговля ведется на специально отведенных площадках. Сейчас довольно комфортная температура, поэтому на прилавках много свежих овощей, фруктов, зелени от производителей-предпринимателей, мелких агрохозяйств, фермеров, перерабатывающих предприятий. Торгуют обычно в течение светового дня, а дольше, если есть дополнительное освещение.