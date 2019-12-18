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Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: адреса

19:26 18 декабря 2019 53
ярмарок
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе проходят до 22 декабря. Во время выездной торговли можно приобрести необходимые продукты, в том числе и для тех, кто соблюдает пост. Торговля ведется на специально отведенных площадках. Сейчас довольно комфортная температура, поэтому на прилавках много свежих овощей, фруктов, зелени от производителей-предпринимателей, мелких агрохозяйств, фермеров, перерабатывающих предприятий. Торгуют обычно в течение светового дня, а дольше, если есть дополнительное освещение.

19 ноября (четверг) покупателей ждут в районах:

  • в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

20 декабря (пятница) распродажи запланированы по адресам:

  • в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Подольском — на улице Полковой, 72;
  • в Соломенском — на улицах Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);
  • в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

21 декабря (суббота) сельскохозяйственные ярмарки пройдут:

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Закревского (в границах улицы Драйзера и проспектом Маяковского), Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспекта Лесного);
  • в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
  • в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Донца и Героев Севастополя, 35а);
  • в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишиа, 1−17.

22 декабря (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся:

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
  • в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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