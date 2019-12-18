Зрители в недоумении: голливудские критики назвали имя актрисы десятилетия

Шоу-бизнес

Ассоциация голливудских критиков (HCA) вызвала целую волну протеста в соцсетях и СМИ, назвав Кристен Стюарт «Актрисой десятилетия». 29-летняя звезда вампирской саги «Сумерки» получит эту премию 9 января 2020 года на специальной церемонии. HCA утверждает, что за последние 10 лет Стюарт снялась в огромном количестве фильмов и сериалов, неизменно демонстрируя высокий профессионализм и талант. Перечисляются фильмы «Ранэвейс», «Персональный покупатель», «Зильс-Мария», «Сиберг» и «Ангелы Чарли». Напомним, 9 декабря стали известны номинанты на престижную кинопремию «Золотой глобус», которую ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы.

Любители кинематографа во всем мире удивлены решением HCA. Никто не может понять, как можно было присудить такую премию актрисе, которая за это самое 10-летие не получила ни одной престижной кинопремии за исключением французского «Сезара» за роль второго плана в картине «Зильс-Мария»! В тоже время, например, 54-летняя Виола Дэвис собрала все самые главные награды: «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, «Эмми», премию Гильдии киноактеров США, плюс еще театральную премию «Тони»!

Или как можно было забыть про Мерил Стрип, которая побила все мыслимые и немыслимые рекорды, имея в своем активе 21 номинацию на «Оскар» (три награды в итоге) и 32 номинации на «Золотой глобус» (восемь премий в итоге)?!

Даже если HCA хотела выделить актрис молодого поколения, то почему ассоциация сочла Стюарт лучше, чем Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Бердмэн», «Фаворитка») или Лупита Нионго («12 лет рабства», «Черная пантера», «Мы»), или Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Я Тоня», «Однажды в… Голливуде»)?

Многие пользователи соцсетей подчеркивают, что Кристен Стюарт все свои роли играет с одинаковым выражением лица — никаких эмоций! Другие напоминают, что ассоциация появилась в 2016 году. Она выросла из Лос-Анджелесского общества онлайн-кинокритиков (LAOFCS). И, видимо, стремится всячески привлечь к себе внимание.

Ранее получивший Гран-при Х Одесского международного кинофестиваля фильм украинского режиссера Наримана Алиева «Домой» вошел в лонг-лист кинопремии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter