Шоу-бизнес

В 2019 году ведущий «Битвы экстрасенсов» (СТБ) Павел Костицын отметил профессиональный юбилей — 25 лет работы на телевидении. Двенадцать из них Павел вел мистические реалити. А уже 25 декабря станет известно имя победителя двадцатого сезона «Битвы экстрасенсов». Ранее победительница «Битвы экстрасенсов» Ольга Янковская предсказала Маргарите Паше призовое место на конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Павел рассказал о переменах в личной жизни, негативном воздействии экстрасенсов и поделился планами на новогодние праздники.

— Павел, вы с «Битвой экстрасенсов» уже 20 сезонов. Предполагали, что проект станет долгожителем?

— Знаете, нужно смотреть на «Битву…» гораздо глубже, чем просто на телевизионный проект. Культура славянских народов, как и любых других, мне кажется, глубоко и навеки связана мистическими узами. Шаманизм, многобожие в язычестве, магия — были повсюду. Поэтому удивляться тому, что подобный формат реалити успешно завоевывает интерес и любовь зрителей не только в Украине, но и в других странах, не стоит. И эта любовь взаимна! Поверьте, находиться столько лет в такой тяжелой теме — не поле перейти.

— Значит, проект оказал влияние и на вас?

— Конечно! Можно было бы отшутиться, что я полысел за это время. Но полысел я гораздо раньше. И бороду отпустил еще до того, как это стало мейнстримом (смеется). А еще я мог бы сказать, что в моей жизни было столько мистики, что приход на «Битву…» в качестве ведущего — точно не случайность. И что я нашел подтверждение своим домыслам в этой сфере. Но это все будет звучать банально.

На самом деле за это время я окреп морально и стал гораздо лучше разбираться в людях. Сейчас мне достаточно одного полувзгляда, полунамека, чтобы понять, какого человека я встретил на своем жизненном пути. В принципе теперь я готов даже к карьере дипломата. У меня глаз — алмаз (смеется).

— Порой экстрасенсы несут не только позитивную энергию, но и негативную. Ощущали ее воздействие на себе?

— Как говорит моя мама, бояться нужно живых, а не мертвых. Никакие духи тебе не навредят больше, чем коварный человек. Если говорить об экстрасенсах, возможно, у кого-то и были намерения навредить, но в этом смысле я спокоен. Одна из участниц мне однажды сказала, что за моей спиной аж пять ангелов-хранителей. В то время как обычно за человеком — один-два. Может быть, они меня и защищают. Но, с другой стороны, я — человек, который в своей жизни никому не пожелал и не сделал зла. Эффект бумеранга никто не отменял.

— Но наверняка у экстрасенсов были свои мотивы навредить даже вам…

— Да, знаете, один случай все же вспомнился! Во втором или третьем сезоне я был автором одного из испытаний, суть которого — определить по крови, кому из присутствующих она принадлежит. Когда мы придумывали это задание, даже не подозревали, какой неприятный запах будет стоять на съемочной площадке! Не всем участникам это испытание понравилось. Одна из участниц сказала, что нашлет на людей, придумавших этот конкурс, трехдневную диарею! Мы не стали раскрывать тайну, кто же автор. Но на самом деле ее посыл предназначался мне. Но все обошлось. То ли экстрасенс передумала мстить, то ли мои ангелы-хранители не подвели.

— Бывало, что вы подвергались опасности на съемках?

— Не без этого! Локации, где проходят съемки, порой очень экстремальные. Мы проводим конкурсы то в каньоне, то на заброшенном заводе, где с потолка может свалиться сгнившая балка. Но сейчас мне легче, чего не скажешь о моих соведущих. Они ездят на расследования в глубинку, к людям, которые столкнулись с реальным горем. Бывают очень неожиданные случаи. Например, в 20-м сезоне вся съемочная группа оказалась в опасности, когда из подъезда выскочил человек с оружием и открыл огонь! Поэтому никогда не знаем, чем закончится съемочный день.

— Наверняка у команды проекта есть некие обычаи и традиции перед началом съемок…

— Есть один обычай, который мы проводим после съемки моих подводок (слова ведущего в эфире. — Авт.). Для того чтобы их не переснимать, просто сжигаем тексты. Становимся с командой в круг, рвем листы и поджигаем, проговаривая заклинания, которые мы придумали в шутку. И, знаете, скажу я вам, это работает. Однажды мы забыли совершить наш ритуал и пришлось переснимать подводки, кажется, к семи программам!

— Что помогает справляться с большим напряжением во время съемок?

— Шутки. С чувством юмора у меня все в порядке. Вся команда знает, что Костицын найдет время и удобный момент, чтобы пошутить. Правда, на это тоже уходит невероятно много сил. В общем, можно сказать, что на площадке я и ведущий, и психолог. Просто уверен, что, когда отдаешь добро и позитив, оно возвращается.

— Скоро новогодние праздники. Вы уже погрузились в новогоднюю суету?

— Честно? Не особо. Последние годы я заменяю новогоднюю суету поездками в Европу на рождественские ярмарки. Два-три дня мне вполне достаточно, чтобы насладиться красотой и этой сказочной атмосферой. Что касается планов на Новый год, то их у меня пока нет. Просто хочу получить какой-нибудь приятный подарок. Хотя на самом деле мне больше нравится дарить.

— Где любите праздновать Новый год?

— Как по мне, Новый год — семейный праздник. В этом есть его особый шарм. Не скажу, что я приверженец новогодних традиций, но чувствую, что Новый год нужно встречать в кругу близких и вместе с ними под бой курантов желать добра своему маленькому миру — своей семье. Нужно посылать во Вселенную правильные запросы, чтобы у родных и близких все было хорошо. Мне кажется, такой сакральный праздник существует именно для этого.

Ранее Павел Костицын в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о самой экстремальной съемке, звездных гостях сезона и таинственных совпадениях.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter