Происшествия

Марихуана, кокаин, героин: в Одессе сожгли наркотики на 100 миллионов долларов (фото, видео)

В среду, 18 декабря, в Одессе оперативники Службы безопасности утилизировала более 4 тонн наркотических средств стоимостью 100 миллионов долларов. Как сообщили в областном управлении спецслужбы, наркотики были изъяты Службой безопасности Украины в рамках различных уголовных производств. В частности, силовики расследовали незаконное обращение наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. Ранее в Польше таможенники и полицейские перехватили почти 2 тонны кокаина стоимостью более 2 млрд злотых (около полумиллиарда долларов).

«Уничтожению подверглись оптовые партии марихуаны, кокаина, героина, стоимость которых по ценам черного рынка составляет 100 миллионов долларов», — сообщили в управлении.

В частности, в печи сожгли около 3 тонн марихуаны, 600 кг кокаина и 700 кг героина.

Как отмечается в сообщении, согласно постановлению суда все эти вещественные доказательства были доставлены для уничтожения на спецпредприятие, которое занимается утилизацией опасных отходов.

За передачей и сожжением наркотиков наблюдала совместная комиссии СБУ и контролирующих органов, были привлечены также представители общественности.

Напомним, на Закарпатье сотрудники украинской спецслужбы арестовали крупную партию контрабандного героина, следовавшую в одну из стран Евросоюза.

А одесские правоохранители задержали наркоторговцев и изъяли у них огромные партии метадона и метамфетамина.

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