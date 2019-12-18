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Убийство Шеремета: полиция обнародовала разговоры Антоненко о "мине" (видео)
В офисном помещении, размещенном на первом этаже здания, где проживал подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко с женой и братом, изъяли предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Там заявили, что воспользовавшись правом позвонить адвокату, задержанный в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы тот забрал некую вещь из квартиры.
13 декабря следователи провели безотлагательные следственные действия и во время обыска на первом этаже здания обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину.
В своих пояснениях очевидцы сообщили, что предмет оставил на хранение брат жены Антоненко, назвав его роутером. Предмет был спрятан в купюроприемник терминала.
Назначена комплексная экспертиза,
Тем временем адвокаты Андрея Антоненко и другой фигурантки дела — Юлии Кузьменко — подали апелляцию на арест своих подзащитных.
По мнению адвоката Владислава Добоша, решение суда об аресте Кузьменко «вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене».
Адвокат Константин Татарченко в апелляции отметил, что его подзащитный Антоненко «действий, перечисленных в сообщении о подозрении
Напомним, «ФАКТЫ» писали, где находится Андрей Антоненко («Рифмастер»).
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