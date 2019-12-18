Убийство Шеремета: полиция обнародовала разговоры Антоненко о "мине" (видео)

Происшествия

В офисном помещении, размещенном на первом этаже здания, где проживал подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко с женой и братом, изъяли предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Там заявили, что воспользовавшись правом позвонить адвокату, задержанный в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы тот забрал некую вещь из квартиры.

13 декабря следователи провели безотлагательные следственные действия и во время обыска на первом этаже здания обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину.

В своих пояснениях очевидцы сообщили, что предмет оставил на хранение брат жены Антоненко, назвав его роутером. Предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

Назначена комплексная экспертиза, в т. ч. молекулярная.

Тем временем адвокаты Андрея Антоненко и другой фигурантки дела — Юлии Кузьменко — подали апелляцию на арест своих подзащитных.

По мнению адвоката Владислава Добоша, решение суда об аресте Кузьменко «вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене».

Адвокат Константин Татарченко в апелляции отметил, что его подзащитный Антоненко «действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12.12.19 не совершал», а следствие не предоставило «ни одного документального подтверждения совершения преступления».

Напомним, «ФАКТЫ» писали, где находится Андрей Антоненко («Рифмастер»).

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