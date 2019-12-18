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Младенец захлебнулся фекалиями: на Одесчине мать получила 2 года за убийство сына

22:41 18 декабря 2019 55
новорожденный
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Балтский районный суд Одесской области 18 декабря приговорил к двум годам лишения свободы 41-летнюю жительницу села Перелеты за убийство новорожденного ребенка. Ранее в Белой Церкви, Киевская область, 20-летняя женщина родила ребенка и выбросила его из окна квартиры на 7-м этаже.

Согласно материалам уголовного производства, вечером 9 мая в селе Перелеты Балтского района у 41-летней беременной (срок 38—40 недель) местной жительницы начались родовые схватки. В это время женщина находилась в своем доме. Понимая, что начинаются роды, она, тем не менее, не обратилась за медицинской помощью, так как намеревалась убить новорожденного.

Поэтому женщина пошла в дворовой туалет, где, став над отверстием выгребной ямы, самостоятельно родила живого здорового доношенного мальчика весом 3,87 кг.

«Под действием веса новорожденного произошло натягивание и разрыв пуповины, ребенок упал в отверстие в выгребной ямы», — указывается в обвинении.

Как установила экспертиза, младенец задохнулся: каловые массы закупорили дыхательный канал.

В суде женщина заявила, что сожалеет о содеянном, однако сторона обвинения настаивала на ее виновности, представив неопровержимые факты и доказательства.

С учетом ряда обстоятельств (попытка скрыть следы преступления, неоднократное изменение показаний и пр.) суд признал женщину виновной и приговорил к 2 годам лишения свободы за умышленное убийство своего новорожденного ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что за убийство новорожденного женщине дали два года тюрьмы.

А в Харькове мать избила до смерти новорожденную дочь.

Выбросила младенца в мусорную урну горе-мать в Николаеве.

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