Мир

«Заклеймили себя вечным знаком позора»: Трамп отреагировал на решение об импичменте

Президент США Дональд Трамп, за импичмент которого в ночь на 19 декабря проголосовала нижняя палата Конгресса, отреагировал на это оптимистичными заявлениями и обвинениями в адрес представителей Демократической партии.

«Они (демократы. Ред.) заклеймили себя вечным знаком позора… В условиях сегодняшнего незаконного неконституционного и однопартийного импичмента никчемные демократы объявили о своей глубокой ненависти и презрении к американскому избирателю», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

Напротив, по словам президента, Республиканская партия «никогда не была так едина, как сейчас».

Также Трамп назвал процесс импичмента — «маршем политического самоубийства», который в конечном итоге завершится только его, Трампа, победой.

«Вы мои рейтинги видели?» — задал он риторический вопрос присутствующим.

Напомним, накануне голосования в Когрессе Трамп заявил, что демократы, устроив охоту на ведьм, лишь помогают ему выиграть президентские выборы в 2020 году.

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