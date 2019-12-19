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Путин дает большую пресс-конференцию: онлайн-трансляция

10:33 19 декабря 2019 1036
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, дает ежегодную пресс-конференцию в Москве. Начало мероприятия запланировано на 11:00. Напомним, ранее Путину приписали «синдором стареющего генсека».

По информации пресс-службы Кремля, для участия в событии аккредитованы 1895 российских и иностранных журналистов.

В частности, собкор украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк уже находится на месте. Согласно его наблюдению, журналистов в зале собралось даже больше, чем на аналогичной пресс-конференции Путина в 2018 году, причем присутствуют даже представители оккупированного Донбасса.

В 2018 году итоговая пресс-конференция Путина состоялась 20 декабря.

Напомним, в 2019 году в России внезапно рассекретили характеристику КГБ на Путина.

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