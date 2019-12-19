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В Раде поймали находчивого «кнопкодава» (видео)
Народные депутаты изобрели специальное устройство, позволяющее с легкостью нажимать на несколько кнопок для голосования одновременно. Ноу-хау зафиксировали журналисты движения «ЧЕСНО».
Парламентским изобретательством отличились депутаты от «Оппозиционной платформи — За життя» Сергей Ларин и Виктор Черный.
18 декабря в кадр журналистов попал «кнопконажиматель» Ларина, состоящий из трех толстых сниг и нескольких папок. Чтобы сделать голосование незаметным, пульт для голосования закрыли листовками с надписью «Мы за мир».
Механизм Ларин привел в действие во время голосования по поправкам к законопроекту об ограничении депутатской неприкосновенности, сидя на месте коллеги Виктора Черного.
Через некоторое время уже Черный голосовал за себя и за Ларина.
Журналисты связывают активизацию кнопкодавства во вступлением в силу закона, который поставил зарплату нардепов в зависимости от участия в голосованиях. С 1 ноября зарплату за одно пленарное заседание депутату начисляют только в случае, если он участвовал не менее чем в 70% голосований.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о рекорде по кнопкодавству, который установил в Раде народный депутат Владимир Кальцев из ОПЗЖ — за одно пленарное заседание он допустил неперсональное голосование 9 раз.
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