В Раде поймали находчивого «кнопкодава» (видео)

Политика

Народные депутаты изобрели специальное устройство, позволяющее с легкостью нажимать на несколько кнопок для голосования одновременно. Ноу-хау зафиксировали журналисты движения «ЧЕСНО».

Парламентским изобретательством отличились депутаты от «Оппозиционной платформи — За життя» Сергей Ларин и Виктор Черный.

18 декабря в кадр журналистов попал «кнопконажиматель» Ларина, состоящий из трех толстых сниг и нескольких папок. Чтобы сделать голосование незаметным, пульт для голосования закрыли листовками с надписью «Мы за мир».

Механизм Ларин привел в действие во время голосования по поправкам к законопроекту об ограничении депутатской неприкосновенности, сидя на месте коллеги Виктора Черного.

Через некоторое время уже Черный голосовал за себя и за Ларина.

Журналисты связывают активизацию кнопкодавства во вступлением в силу закона, который поставил зарплату нардепов в зависимости от участия в голосованиях. С 1 ноября зарплату за одно пленарное заседание депутату начисляют только в случае, если он участвовал не менее чем в 70% голосований.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о рекорде по кнопкодавству, который установил в Раде народный депутат Владимир Кальцев из ОПЗЖ — за одно пленарное заседание он допустил неперсональное голосование 9 раз.

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