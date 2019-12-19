Провал законопроекта №2543 — это безответственность комитета ВР во главе с Герусом — депутат

Политика

Провал энергетическим комитетом ВР (председатель — нардеп от фракции «Слуга народа» Андрей Герус) законопроекта о добровольном снижении «зеленого» тарифа № 2543 является безответственной позицией и приведет к бегству инвесторов из Украины. Об этом заявила народный депутат Украины, один из соавторов законопроекта Людмила Буймистер.

«Я считаю, что это абсолютно неконструктивная позиция. Если ты хочешь договориться с индустрией о том, чтобы ретроспективно изменить условия работы на рынке. Поэтому на самом деле мы должны были искать этот компромисс вместе. Но, как уже было отмечено индустрией, этот компромисс не был найден на уровне министерства. Тогда и мы как законодатели просто вынуждены вмешиваться в этот процесс и мы вынуждены реагировать на угрозы, стоящие перед страной», — сказала Буймистер, комментируя законопроект № 2543 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики», одним из авторов которого она является.

По ее мнению, позиция депутатов комитета, которые не поддержали законопроект, является безответственной, поскольку проблема «зеленого» тарифа требует решения в срочном порядке.

«Это не ответственная позиция, на мой взгляд, затянуть процесс еще на месяц-два-три. Нам надо было всем, и в первую очередь председателю комитета (Герусу. — Ред.), делать акцент на первоочередности и неотложности этого законопроекта. Поэтому позиция, что давайте еще об этом поговорим некоторое время, с каждым днем этот дефицит (для расчетов за „зеленую“ электроэнергию. — Ред.) у нас будет расти, и вообще непонятно, в чем была цель и задача такой позиции», — отмечала Буймистер.

Она отметила, что неопределенность относительно «зеленого» тарифа негативно влияет на бизнес, и инвесторы вскоре начнут сворачивать свои проекты и уйдут из Украины.

«На уровне комитета за буквально несколько дней мы могли доработать этот проект, внести пожелания министерства, учесть пожелания индустрии и закончить этот процесс уже на следующей неделе. И дать индустрии уверенность в тех условиях, в которых они будут работать в следующем году. А сейчас мы поставили бизнес в такую ситуацию, когда они даже бизнес-планы свои не могут утвердить. Так что они должны делать? Они просто будут бежать из страны», — прогнозирует Буймистер

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа.

Европейская Бизнес Ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект № 2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.

13 декабря на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг депутаты из фракции «Слуга народа» во главе с руководителем комитета Андреем Герусом отказались поддержать законопроект № 2543 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по улучшению инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики». Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющие оппозиционные фракции. Против голосовали члены комитета, представляющие фракцию «Слуга народа» во главе с председателем комитета Андреем Герусом.

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