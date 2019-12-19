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В школе под Одессой обнаружили сотни боеприпасов (фото)

11:36 19 декабря 2019 227
В школе под Одессой обнаружили сотни боеприпасов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Артснаряды на территории школы под Одессой — в селе Великий Дальник Беляевского района — обнаружили во вторник, 17 декабря. Как оказалось, боеприпасов там гораздо больше, чем предполагалось. В среду, 18 декабря, стало известно, что их около 350.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке ГСЧС, первые три снаряда были обнаружены на школьной спортплощадке. Боеприпасы заметили рабочие во время проведения земляных работ по прокладке водопровода.

На место прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они обнаружили 346 боеприпасов времен Второй мировой войны: 271 артснаряд калибра 45 мм, 21 ручную гранату и 54 взрывателя.

18 декабря смертоносные предметы были изъяты, вывезены в безопасное место и уничтожены взрывом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрывах на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Балаклее Харьковской области. Там погибли и были ранены несколько человек.

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